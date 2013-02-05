تحقق 122 درصدی درآمدهای مالیاتی کردستان/ 106 میلیارد ریال مالیات وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل افضلی ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج با بیان اینکه جمع آوری مالیات غیر از تامین هزینه های دولت در جامعه نیز تعادل اقتصادی را به وجود می آورد، اظهار داشت: 100 درصد هزینه های جاری مورد نیاز استان کردستان از درآمدهای مالیاتی تامین می شود.

وی افزود: در سال 83 میزان تحقق درآمدهای مالیاتی استان کردستان 196 درصد بود که این میزان در سال 90 به 122 درصد رسید.

106 میلیارد ریال از محل درآمدهای مالیاتی وصول شد

مدیر کل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: برای سال 83 وصول 9 میلیارد ریال از محل درآمدهای مالیاتی استان کردستان مصوب شده بود که این رقم به 18 میلیارد ریال رسید.

افضلی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در سال 90 نیز 87 میلیارد ریال مصوب شده بود که این میزان به 106 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهار نامه های مالیاتی در استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: در سال 83، 22 هزار و 280 اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان مالیاتی استان کردستان وصول شد که این رقم در سال 90 به 95 هزار اظهار نامه رسید.

مدیر کل امور مالیاتی کردستان در پایان گفت: با توجه به عملکرد این اداره در جمع آوری درآمدهای مالیاتی و وصول اظهار نامه های مالیاتی از نظر جایگاه در کشور در رتبه چهارم و پنجم هستیم.