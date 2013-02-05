واریز ماهیانه 120 میلیارد ریال به خزانه کشور از محل جمع آوری و فروش اموال تملیکی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام کریمی ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج اظهار داشت: به صورت ماهیانه 120 میلیارد ریال از محل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کردستان به حساب خزانه واریز می شود.

وی افزود: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور در تنظیم موجودی خزانه کشور نقش بسزایی دارد و به صورت ماهانه از استان های سراسر کشور مبلغی به حساب این خزانه واریز می شود.

مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی کردستان ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون 40 میلیارد ریال از محل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کردستان به حساب خزانه واریز شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 69 درصد افزایش داشته است.

کریمی یادآور شد: در دهه ماهه سال گذشته 24 میلیارد ریال از محل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان به حساب خزانه واریز شده بود.

25 تن کالای فاسد معدوم شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به معودم شدن 25 تن کالای فاسد از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و بیان کرد: این کار به صورت ماهانه صورت می گیرد.

مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی کردستان با بیان اینکه ارزش کالاهای معدوم شده بیش از دو میلیارد تومان بوده است، گفت: این کالاها شامل البسه دست دوم و کالایی است که از سوی اداره کل تحقیقات صنعتی و استاندارد و علوم پزشکی کردستان تائید نشده اند.