264 میلیارد ریال تسهیلات در بانک های ملی کردستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی عباسی ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج اظهار داشت: طی 10 ماهه گذشته از سال جاری 264 میلیارد ریال تسهیلات در بخش های مختلف در قالب هفت هازر و 53 فقره در کردستان پرداخت شده است.

وی افزود: هزار و 172 فقره از این تسهیلات مربوط به تسهیلات بخش مشاغل خانگی است که اعتباری بالغ بر 44 میلیارد ریال در این حوزه پرداخت شده است.

مدیر امور شعب بانک ملی کردستان ادامه داد: همچنین 25 میلیارد و 100 میلیون ریال در قالب 201 طرح اشتغالزایی، 396 میلیارد ریال در قالب احداث مسکن مهر برای هزار و 800 نفر و پرداخت 89 میلیارد ریال برای بازسازی 712 واحد روستایی از دیگر حوزه های پرداخت تسهیلات بانک ملی در سالجاری است.

عباسی یادآور شد: برای مقاوم سازی 600 واحد بافت فرسوده نیز 120 میلیارد ریال اعتبار و برای احداث مسکن برای 290 خانواده شهدا 101 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی بیان کرد: 22 میلیارد و 400 میلیون ریال نیز برای مسکن اقشار خاص، 311 میلیارد ریال برای سه هزار و 900 فقره طرح بازرگانی در قالب مضاربه، 209 میلیارد ریال در قالب چهار هزار و 330 فقره پرونده فروش اقساطی، 15 میلیارد ریال برای 103 طرح کشاورزی و 122 میلیارد ریال نیز برای راه اندازی دو پروژه هتل سازی پرداخت شده است.

مدیر امور شعب بانک ملی کردستان از مشارکت بانک ملی در راه اندازی کارخانه سیمان شهرستان بیجار به عنوان یک طرح بزرگ صنعتی در این استان خبرداد.

عباسی گفت: برای راه اندازی این کارخانه 110 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در صورت تائید نهایی طرح از سال آینده احداث آن آغاز می شود.