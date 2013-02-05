جذب 655 میلیارد تومان اعتبار عمرانی/پرداخت ماهانه 71 میلیارد تومان یارانه در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقانی ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج اظهار داشت: برای احداث و انجام پروژه های عمرانی استان کردستان در سال 90 اعتباری بالغ بر 655 میلیارد تومان از سوی خزانه کشور پرداخت شده که 99.8 درصد آن جذب شده است.

وی افزود: میزان این اعتبارات در سال 90 نسبت به سال پیش از آن 50 درصد افزایش داشته است که این نشان از توجه وِزه دولت به مناطق محروم و کم برخوردار کشور است.

وصول 161 میلیارد تومانی درآمدهای کردستان

مدیر کل امور اقتصاد و دارائی کردستان ادامه داد: در بحث درآمدهای استان نیز در سال جاری 161 میلیارد تومان وصول شده است که این رقم نسبت به سال 84 که معادل 36 میلیارد تومان بود با افزایش پنج برابری رو به رو بوده و این مسئله در توسعه استان کردستان نقش مهمی داشته است.

دهقانی در ادامه سخنان خود به بحث سهام عدالت اشاره کرد و یادآور شد: سهام عدالت از سال 85 پرداخت آن آغاز شد و در استان کردستان تاکنون بیش از یک میلیون نفر این سهام را دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: از سال 85 تا سال 87 بیش از 30 میلیارد تومان سود سهام عدالت در استان کردستان پرداخت شده و از سال 87 به بعد مبلغی پرداخت نشده است.

پرداخت ماهانه 71 میلیارد تومان یارانه به کردستانی ها

مدیر کل امور اقتصاد و دارائی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند مناسبت پرداخت نقدی یارانه به اقشار مختلف مردم استان بیان کرد: به صورت ماهیانه حدود 71 میلیارد تومان در قالب یارانه های نقدی به مردم استان کردستان پرداخت می شود.

دهقانی گفت: در بحث هدفمندی یارانه ها در حال حاضر 442 هزار و 740 خانوار در سطح استان کردستان از طرف دولت به صورت نقدی یارانه دریافت می کنند.

وی به تاسیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: این مرکز با هدف بسترسازی و اطلاع رسانی در زمینه فرصت های سرمایه گذاری در استان تشکیل شده است.

مدیر کل امور اقتصاد و دارائی کردستان اظهار داشت: از سال 82 تاکنون 29 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب استان کردستان شده که 25 میلیون دلار این رقم از سال 84 به بعد صورت گرفته است.

دهقانی در پایان یادآور شد: در حال حاضر 25 فرصت سرمایه گذاری برای معرفی به سرمایه گذاران خارجی تائید شده که در آینده نیز معرفی می شوند.