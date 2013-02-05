همه باید گوش به فرمان رهبر انقلاب باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح بیانیه آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مردم آگاه و بصیر ایران اسلامی!
انقلاب اسلامی وارد سی و چهارمین سال حیات شکوهمند خود میشود؛ در این دوران، شاهد فراز و فرودهای بسیار بودهایم. امروز انقلاب اسلامی، چون مشعلی فروزان، فراروی انقلابهای منطقه و جهان است و نام امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، گرمابخش حرکتهای مردمی است.
اینجانب به نمایندگی از برجستگان امت اسلامی در مجلس خبرگان رهبری، نکات زیر را یادآوری میکنم:
1. انقلاب اسلامی «انفجار نور» برای روشنایی بخشی در عصر تاریک حامیت مادی گرایی بود. این انقلاب، به جغرافیای این محدود نیست؛ انقلابی جهانی است که انشاءالله بسترسازی ظهور تنها منجی بشریت خواهد بود.
اندیشه مهدویت، اندیشهای جهانی است و حکومتی را نوید میدهد که عدالت را در همه قلمروها بسط خواهد داد. ملت عظیمالشأن ایران با پیریزی جمهوری اسلامی، اسوه حسنه انسان معاصر برای استقرار نظام مهدوی است.
2. نام امام خمینی (ره)، هویتبخش تاریخ ایران اسلامی است؛ ما افتخار میکنیم که بنیانگذار جمهوری نورانی اسلامی، شخصیتی است که اطاعت از خط مبارکش را واجب میدانیم. ولایت فقیه، ودیعه الهی و وجه اصلی تمایز نظام ما با نظامهای متعارفی بشری است.
ولایت فقیه یعنی ولایت فقه، علم، عدل و حاکمیت پاکیها و احترام به حقوق انسان بر اساس نسخه الهی قرآن و امام خمینی (ره) مأموریت خود برای نظامسازی را به بهترین شیوه انجام داد و امروز، دستاوردهای چنین ولایتی را با همه وجود احساس میکنیم.
مقام معظم رهبری، پس از امام خمینی (ره) با هدایت الهی و رأی خبرگان امت، در جایگاه زعامت قرار گرفت. نظام، با تدبیر و درایت ایشان، مراحل سخت را پیروزمندانه، پشتسر گذاشت؛ امروز میتوانیم شهادت دهیم که انقلاب اسلامی در جهان طوفانی کنونی، در همان مسیر هدایتبخش امام خمینی (ره) پیش میرود.
پیروزیهای غرورانگیز کشور نشان میدهد هنوز دست پرقدرت الهی پشتیبان انقلاب است و مردم و مسئولان متعهد بر صراط مستقیم الهی در حرکتند.
3. انقلاب ما در سایه پشتوانههای مردمی، جاودانه است؛ تاریخ انبیای الهی، به جز مقاطعی کوتاه، سراغ ندارد که ملتی، چنین فداکارانه، مطیع رهبر خود باشد.
ملت ما با پیروزیهای پیاپی در جنگ سخت و نرم با استکبار جهانی، نشان داده است که بیش از پیش، در صحنه ایثارگری ایستاده است. وظیفه مسئولان کشور است که پاسخگوی مطالبات مردم باشند و صادقانه به آنان خدمت کنند.
4. رمز پیروزیهای روزافزون جمهوری اسلامی، «وحدت کلمه» و «کلمه وحدت» است؛ ملت ایران دارای اقوام و مذاهب و گویشهای متفاوت است. آنچه وحدت ما را تضمین کرده، تمسک به اسلام و قرآن عزیز است. استکبار جهانی در پی آنست که با جنگ نرم، در ارتباط اقوام و مذاهب، نخبگان، مردم و میان قوای سه گانه رخنه ایجاد کند. همه باید گوش به فرمان رهبر شجاع و هوشمند انقلاب، هوشیاری خود را حفظ کنند. شرط پایبندی به وحدت، التزام عملی به قانون اساسی و قوانین و مقرارت کشور است. وحدت ما تا آنگاه که به ریسمان خدا چنگ زدهایم، ناگسستنی است.
5. پیروزی انقلاب اسلامی، مرهون انگیزه دینی و اقبال مردم اسلام خواه بود اما این دو عامل، بدون حضور پرخروش روحانیت شیعی به عنوان رهبران مذهبی جنبش، راه به جایی نمیبرد؛ روحانیت بیدار و هشیار که به شهادت تاریخ، همواره سردمدار ستیز با ستم بوده است، با رجوع به اسلام ناب و در سایه بازسازی اندیشه دینی و هماهنگ کردن سیاست و دیانت در صحنه عمل اجتماعی، توانست اصلاحاتی عمیق و بنیادین در نظام اجتماعی ما به وجود آورد که شکلگیری یک نظام دینی، دستاورد عالمگیر آنست. به همین دلیل بود که حوزههای علمیه، از همان آغاز آماج خشم استکبار جهانی شد؛ چرا که آن را الهامبخش اسلام راستین و چون چشمه جوشانی میدانست.
امروزه و در شرایط حساس داخلی نیز که مشتاقان اسلام و انقلاب، خود را وامدار تغذیه فکری سیاسی و فرهنگی روحانیت میبینند. این نهاد به عنوان اصلیترین پایگاه فکر و فرهنگ اسلامی، بیش از هر عاملی در قوت جامعه مؤثر است. پیوند میان مردم و روحانیت، توصیه فراموش نشدنی پیشوای انقلاب بود. این توصیه امروز هم باید به عنوان میراثی گرانقدر از سوی مردم و روحانیت پاس داشته شود.
6. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در پیش است؛ دشمن در انتخابات سال 88، از غفلت و جهل برخی سود برد و با فتنهگری، اقتدار و امنیت ملی را به خطر انداخت. ملت هوشیار ما از این گردنه گذشت. اینک، چنانکه مقام معظم رهبری اشاره کردند، کلیدواژه «انتخابات آزاد» را به جای «تقلب» برگزیدهاند تا نتایج انتخابات را قبل از برگزاری، زیرسؤال ببرند. به کسانی که ناآگاهانه در این دام افتادهاند توصیه میکنیم به حقیقت بازگردند و آبروی خود را در معرض تهدید قرار ندهند و برای مردم و نظام مزاحمت پدید نیاورند.
انتخابات حق مردم است و مداخله بیگانگان در این امر، برخلاف نظامات جهانی و حقوق بینالملل است؛ آزادی، استقلال و حقوق اساسی مردم، با مداخل بیگانگان به خطر میافتد. کسانی که در این خطرانگیزی با بیگانگان همراهند، عاقبت به خیر نخواهند بود و دست پرقدرت ملت، آنان را مجازات خواهد کرد.
7. سکاندار اجرایی کشور در انتخابات خرداد سال آینده باید با گفتمان انقلاب اسلامی همراه باشد و به مطالبات مردم و رهبری، در طراز دهه چهارم انقلاب توجه کند. او باید پاسخگوی سوگند خود در انجام وظایف و مظهر وحدت ملت و تحکیم امنیت ملی و حفظ حدود اسلامی باشد.
انتخابات، آزمون صداقت و کارآمدی است؛ کسانی که شرایط آمده در قانون اساسی برای ریاست جمهوری را در خود نمیبینند، مردم و نهادهای نظارتی و اجرایی را به زحمت نیندازند. نمایندگان واقعی بخشی از مردم احزاب و گروهها به صحنه بیایند و در رقابتی اخلاقی، قانونمند و جدی به وظایف خود عمل کند.
اهمیت انتخابات شوراهای اسلامی، از انتخابات ریاستجمهوری کمتر نیست و در مقیاسی دیگر برآورنده حقوق اجتماعی شهروندان است. مردم که در یک روز تاریخی، سرنوشت دو نهاد انتخاباتی را تعیین میکنند، مشارکت در این دو رخداد عظیم را مانند گذشته، به مثابه تکلیف شرعی بدانند.
8. کشتار شیعیان در پاکستان، ادامه شرارت و کشتار مردم مظلوم عراق از سوی جریانهای سلفی و تکفیری، حضور تروریستها در سوریه و کشتار بیگناهان و تداوم نقص حقوق بشر در بحرین، نشاندهنده نقشه آمریکا برای نا امن کردن منطقه و ایجاد حاشیه امن برای اشغالگران قدس است.
جهان اسلام و عرب باید هوشیار باشد و اجازه گسترش نسلکشی مسلمانان را ندهد؛ ما، ضمن محکوم کردن این کشتارها، همگان را به شناخت مقاصد ابرقدرتها و توصیه قرآنی «اصلاح ذاتالبین» میان طوایف مسلمان فرامیخوانیم: «و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما».
9. در این شرایط، مهمترین وظیفه مدیریتی مسئولان، ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور و پاسخ بههنگام به تهدیدها و تحریمهای دشمن است. مردم، چنانکه امام راحل فرمودند ولی نعمت ما هستند و کاهش مشکلات معیشتی آنان اولیترین رسالت مدیران است. از دولت و مجلس میخواهیم که با توجه به توصیه مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی در این مقطع، در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها، کارشناسانه رفتار کنند و در سایه برقراری تفاهم، در آستانه عید نوروز، منادی خبرهای خوش برای مردم عزیز باشند.
10. امروز دشمنان ایران و اسلام و جنگافروزان جنگهای سخت و نرم، در اتاقهای جنگ خود نقشهای شومی طراحی کردهاند؛ آنان، به بهانه برخورداری ما از فناوری صلحآمیز هستهای و به قصد براندازی نظام و جدا کردن مردم از انقلاب در پی تشدید تحریمها و فشارها هستند. ملت ما در راهپیمایی با شکوه یومالله 22 بهمن امسال، تیر خلاص به این راهبرد خائنانه و ننگین خواهد زد.
اینجانب، به نمایندگی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ضمن تبریک فرا رسیدن سی و چهارمین فجر انقلاب اسلامی، اعلام میکنم که در راهپیمایی یومالله22 بهمن پا به پای زنان و مردان فداکار ایرانی شرکت میکنیم و هم صدا با امت بزرگ اسلامی، دیگر بار با آرمانهای والای امام و انقلاب تجدید میثاق میکنیم.
