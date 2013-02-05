شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو ورود کند/ارز مرجع کالاهای اساسی قطع نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود موحدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران د رخصوص انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی بخش تولید گفت: انتشار اوراق صکوک در یک فرآیند طولانی و بروکراتیک قرار گرفته است و با بانک مرکزی البته جلساتی برگزار شده است که این موضوع تسهیل شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته در سال جاری چندین مورد انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه صورت گرفته است و ما نیز معتقدیم که از بازار سرمایه باید استفاده بیشتری برای تامین مالی بخش تولید و صنعت کشور کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ارز مرجع کالاهای اساسی قطع شده است، تصریح کرد: معمولا وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت انفرادی در خصوص اختصاص ارز مرجع کالاهای اساسی تصمیم گیری نمی‌کند، این در حالی است که حوزه اتخاذ این تصمیمات، در حیطه دولت است؛ اما ارز مرجع کالاهای اساسی قطع نشده است.

موحدی در خصوص روابط تجاری ایران و مصر ظرف سالهای گذشته گفت: رابطه ایران و مصر یک رابطه دیرینه بوده است، این در حالی است که خودروسازان ایرانی صادرات خودرو را به مصر صورت داده اند و تاسیساتی را نیز در این کشور احداث کرده‌اند.

وی اظهار داشت: تاکنون 4 هزار دستگاه خودرو به مصر صادر شده است، ضمن اینکه در ده ماهه ابتدای سال جاری، 330 میلیون دلار صادرات ایران به مصر و 44 میلیون دلار واردات ایران از مصر بوده است، بنابراین تراز تجاری مثبت به نفع ایران است.

موحدی در خصوص قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت گفت: قانونی در رابطه با اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی وجود دارد که در آن شورای رقابت نیز پیش بینی شده است، این در حالی است که در راستای برنامه پنجم توسعه نیز، الزاماتی پیش بینی شده است که تبعا باید در قیمتگذاری خودرو نیز در نظر گرفته شود.

وی اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت علاقمند است که شورای رقابت به تدریج در مسائل مرتبط با قیمتگذاری خودرو ورود کند و دستورالعمل هایی نیز برای این موضوع در نظر گیرد.

موحدی گفت: در مورد مصوبه جدید قیمتگذاری خودرو، تصوری که صورت گرفته این است که این دستورالعمل را وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تدوین نکرده است و دستورالعمل از سوی دولت تدوین شده است.

وی تصریح کرد: در فاصله 34 سال گذشته اتفاقات زیادی در کشور رخ داده است و تولید و تجارت، حجم گردش مالی کشور و بسیاری از مسائل اقتصادی، تغییرات فوق‌العاده‌ای داشته است؛ به نحوی که استخراج معادن در سال 57 معادل 7 میلیون تن بوده که در سال 83 به 156 میلیون تن و در سال 91 به 340 میلیون تن رسیده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تعداد معادن کشور در سال 57 معادل 195، در سال 83 معادل 3800 و در سال جاری معادل 500 معدن بوده است؛ این در شرایطی است که تولید فولاد در سال 57 معادل نیم میلیون تن، در سال 83 معادل 10 میلیون تن و در سال جاری معادل 20 میلیون تن گزارش شده است.

موحدی میزان تولید محصولات فولادی در سال 57 را یک میلیون تن عنوان و تصریح کرد: این رقم در سال 83 به 13 میلیون تن و در سال جاری به 31 میلیون تن رسیده است؛ ضمن اینکه تولید سیمان نیز در همین سالها به ترتیب 33 میلیون تن و 80 میلیون تن بوده است؛ در حالیکه در سال 57 معادل 6 میلیون تن بوده است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تولید خودرو از 150 هزار دستگاه در سال 57 به 960 هزار دستگاه در سال 83 و یک میلیون و 400 هزار دستگاه در سال جاری رسیده است؛ در حالیکه هم اکنون ظرفیت تولید خودرو 2 میلیون تن است.

وی با اشاره به ضرورت تامین منابع مورد نیاز تولید از سوی دولت گفت: در ابتدای سال جاری از هیات دولت تقاضا شده بود که برای صیانت از تولید بودجه ای در نظر گرفته شود تا واحدهایی که در مواجهه با تحریم دچار مشکل شده اند، مورد حمایت قرار گیرند. این در حالی است که با تصویب هیات دولت قرار بر این بوده است که 300 میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص یابد که تاکنون تنها یک سوم آن پرداخت شده است.

موحدی خاطرنشان کرد: پرداخت دو سوم دیگر در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش تولید گفت: این ده درصد رقمی معادل 4900 میلیارد تومان است که از این محل، واحدها برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به بانکها معرفی شده اند و تاکنون 800 میلیارد تومان به صندوق معرفی شده است.

به گفته موحدی، مشکلی در تخصیص ریال وجود داشت که مشکل نظارتی بود و این مشکل هم اکنون حل شده و بانک مرکزی اولین قسط را واریز کرده است.

وی ادامه داد: هم اکنون 150 میلیارد تومان واریز شده است که امیدواریم سایر مبالغ نیز به تدریج واریز شود، البته هفته گذشته نیز جلسه ای با بانکها برگزار شده است و امید می رود که این موضوع سریعتر عملیاتی شود.

موحدی اظهار داشت: اختصاص تسهیلات ارزی به صنعت و معدن به صورت فعال در حال جریان است و 12.5 میلیارد دلار برای صنعت و معدن پیش بینی شده که 6.5 میلیارد دلار آن از طریق بانک صنعت و معدن بوده است؛ در این میان 85 درصد طرحهای معرفی شده مصوب شده اند و برای طی مراحل تخصیص ارز به بانکها معرفی شده اند.

به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه راهبردی صنعت ،معدن و تجارت در مراحل نهایی خود قرار دارد و بیش از 93 درصد از سطح کلان برنامه پیشرفت داریم و 20 سند پشتیبان نیز در حوزه کالایی و پشتیبانی در برنامه راهبردی تدوین و منتشر شده است.