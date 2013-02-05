۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۳

بخشدار جدید بخش گافر و پاراموند معرفی شد

بشاگرد - خبرگزاری مهر: بخشدار جدید بخش گافر و پاراموند در شهرستان بشاگرد معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان بشاگرد ظهر سه شنبه در آیین تودیع ومعارفه بخشدار بخش گافر وپاراموند گفت: خدمت کردن دراین منتظقه با وجود مردم مومن ولایمتدار مایه افتخار است.

ملانسب افزود: پیگیری مشکلات مردم بخش گافر وپاراموند در ادارات ونهادهای شهرستان واستان وهماهنگی با اعضای شوراهای منطقه باید در اولویت باشد.

فرماندار شهرستان بشاگرد با اشاره به خدمات ارزنده دولت در راستای خدمت رسانی به مردم وبه ویژه در مناطق محروم افرود توجه به همدلی وهمراهی باید در ستور کار جدی مسولان دستگاه های ونهادها برای شتاب بخشیدن به امورخدمات مردک شریف این دیار قرار گیرد.

ملانسب افزود: اگر بخواهیم مشکلات وموانع موجود در کارها حل شود باید همدلی مردم و مسئولان پیش از گذشته تقویت شود.

ابراهیم لطف الهی به عنوان بخشدار جدید گافرمعرفی و از خدمات یعقوب شمس الدینی بخشدار سابق تقدیر شد.

