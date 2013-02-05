احداث 40 واحد مسکونی در بیت لحم/ادامه تخریب منازل فلسطینی ها در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت مسکن رژیم صهیونیستی شب گذشته با احداث 40 واحد مسکونی در شهرک افرات در بیت لحم موافقت کرد.

همچنین طرح احداث یک مرکز تجاری و اماکن عمومی در شهرک مذکور مطرح شد. رژیم صهیونیستی با توسعه شهرک ها در اراضی فلسطین، قوانین بین الملل را زیر پا گذاشته است و به خواسته جامعه جهانی مبنی بر اینکه این رژیم باید به خواست جامعه جهانی مبنی بر توقف شهرک سازی در اراضی فلسطین پایان دهد، بی توجه است.

از سوی دیگر بولدوزرهای رژیم صهیونیستی صبح امروز یک واحد مسکونی را در محله بیت حنینا در شمال قدس تخریب کردند. این منزل متعلق به "ابراهیم الکسوایی" و خانواده شش نفره وی بود که به بهانه عدم مجوز ساخت تخریب شد.