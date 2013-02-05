رونمایی از 2 محصول جدید نفتی/ کاهش وابستگی نفتی ایران به آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا میرمحمدصادقی در مراسم آغاز به کار نهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش با اشاره به کاهش وابستگی صنعت نفت و گاز ایران با سازندگان خارجی، گفت: یکی از سیاست های کلان وزارت نفت ایجاد کنسرسیوم های تخصصی با حضور سازندگان صنعت نفت و حضور در بازارهای جهانی است.

این مقام مسئول با اشاره به ضورت کاهش قیمت تمام شده تولید کالا و تجهیزات توسط سازندگان تجهیزات صنعت نفت، تصریح کرد: بر این اساس سازندگان به طور منظم غربالگری و بازبینی می شوند و در صورتی که معیارهای ارزیابی دقیقی داشته باشیم، سطح کمی و کیفی تجهیزات ساخته شده افزایش می یابد.

مشاور وزیر نفت با اعلام اینکه ایران باید به هاب تولید تجهیزات صنعت نفت در منطقه تبدیل شود، بیان کرد: به طوری‌که حتی شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی در داخل کشور با همکاری دوجانبه و چند جانبه اقدام به تولید تجهیزات کنند.

میرمحمدصادقی با بیان اینکه شورای عالی توسعه توان داخل در صنعت نفت به منظور کاهش وابستگی و افزایش صادرات کالا و تجهیزات نفت و گاز تولی داخل در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: لایحه حمایت از سازندگان در حال نهایی شدن بوده و با همکاری دولت و مجلس این قانون نهایی خواهد شد.

این مقام مسئول از پوشش ریسک ساخت داخل به عنوان یکی از اهداف تاسیس صندوق حمایت از سازندگان تجهیزات صنعت نفت یاد کرد و اظهار داشت: تاکنون اطلاعات یکهزار و 100 سازنده داخلی در سامانه خرید یکپارچه تجهیزات صنعت نفت وارد شده است.

شکست دوباره انحصاری خارجی‌ها در صنعت نفت

وزارت نفت هم امروز با انتشار گزارشی، اعلام کرد: انحصار آمریکا در ساخت پمپ الکتریکی درون چاهی برای نخستین بار در ایران و با انجام مهندسی معکوس شکسته شد به طوری که از این کالای نفتی در نمایشگاه انرژی کیش رونمایی شد.

بر این اساس با انجام مهندسی معکوس برای ساخت این پمپ درون چاهی از سوی سازمان هوافضای صنایع شهید نامجوی وزارت دفاع محقق شد و مهندسان ایرانی موفق به ساخت اولین پمپ الکتریکی درون چاهی شدند که بیش از این در انحصار یک شرکت آمریکایی بود.

برنامه ریزی برای ساخت و مهندسی معکوس این پروژه از دو سال قبل آغاز شده بود و با کمترین زمان ممکن، در مدت 8 ماه مهندسی معکوس تکمیل شده و این پمپ به بهره برداری رسید.

سازندگان ایراین تجهیزات صنعت نفت اقدام به بازسازی کامل 100 پمپ قدیمی کرده است که در سال های قبل از رده خارج شده بود که این امر تحولی بزرگ در افزایش تولید نفت در میدان های منطقه خلیج فارس ایفا می کند.

انقلاب جدید در صنعت حفاری ایران

رضا پدیدار در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بدنه میانی وزارت نفت تاکنون کمترین حمایت را از سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت انجام داده است، گفت: برخورد نامناسبی که از سوی برخی معاونت های وزارت نفت انجام شده است.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به مقاومت وزارت نفت در برابر سازندگان داخلی، بیان کرد: ظرفیت سازی که هم‌اکنون در صنعت نفت و گاز وپتروشیمی وجود دارد در تاریخ ایران بی سابقه است، به طوریکه برای نخستین بار مهندسان ایرانی به دانش فنی ساخت مته های حفاری دست یافته اند.

این مقام مسئول از این موفقیت به منزله یک انقلاب در صنعت حفاری ایران یاد کرد و افزود: تولید کنندگان به لحاظ نبود شاخص‌های اعتماد، بازار مناسب و شناسایی مجبور هستند برای بقا کالاهای خود را صادر کنند در صورتی‌که در کشور هنوز ظرفیت تولید و تحویل وجود دارد.

وی در پایان با درخواست تسهیلات بیشتر از سوی مسوولان برای تولیدکنندگان و سازندگان، خاطرنشان کرد: قطعا خروجی این مهم، افتخارآفرینی های بیشتر، پایدار و ماندگاری را به همراه خواهد داشت.