پروژه های عمرانی شهرستان بستان آباد به بهره برداری می رسند

به گزارش خبرنگار مهر ، الیاس گل محمدزاده ظهر سه شنبه در گفتگو خبرنگاران با اشاره به سفر استاندار آذربایجان شرقی و مدیران کل استان به این شهرستان در روز پنجشنبه هفته جاری، اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر پروژه های عمرانی با ارزش بیش از 20 میلیارد تومان در این روز به بهره برداری می رسد.

وی افزود: نخستین پروژه ای که روز 19 بهمن ماه به بهره برداری می رسد، بهره برداری از راه روستایی آلمالو در منطقه سهندآباد خواهد بود.

گل محمدزاده گفت: خوشبختانه مراحل ساخت تصفیه خانه فاضلاب این شهرستان نیز به اتمام رسیده است و ما شاهد بهره برداری از این پروژه بزرگ خواهیم بود.

فرماندار بستان آباد اتمام نوسازی بیش از 291 واحد روستایی و بهره برداری از دو جایگاه CNG را از دیگر پروژه های افتتاحی در این روز دانست و گفت: عملیات اجرایی پایاب سد وحدت کردکندی نیز به بهره برداری خواهد رسید و انتظار داریم مدیریت جهاد کشاورزی با تشویق روستائیان به استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار از مزایای این پروژه استفاده کنند.

الیاس گل محمدزاده یادآور شد: برنامه استقبال و سخنرانی از استاندار آذربایجان شرقی در روستای کردکندی برگزار خواهد شد و اطمینان داریم حضور دکتر بیگی در این روستا برکات فراوانی خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: مراحل تبدیل این روستا به شهر در حال انجام است و حداکثر تا شش ماه آینده سومین شهر شهرستان بستان آباد با نام مهران رود به تقسیمات کشوری اضافه خواهد شد و با تحقق این امر شاهد توسعه و آبادانی بیشتر این منطقه خواهیم بود.