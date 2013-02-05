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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

ورود 123دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان حمل و نقل پایتخت

ورود 123دستگاه اتوبوس دوکابین به ناوگان حمل و نقل پایتخت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه تاکنون 172 دستگاه اتوبوس دوکابین وارد ناوگان اتوبوسرانی پایتخت شده است گفت: 123 دستگاه اتوبوس دوکابین خارجی که از استانداردهای روز دنیا برخوردارند، هم اکنون در گمرک هستند که در تلاشیم این اتوبوسها را تا آخر سال وارد ناوگان کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی اظهار کرد: 123 دستگاه اتوبوس دوکابین خارجی به گمرک رسیده اند که اکنون مراحل اداری آنها در حال طی کردن است و امیدواریم بتوانیم این اتوبوسها را تا پایان سال وارد ناوگان کنیم تا تعداد اتوبوسهای دوکابین پایتخت به مرز 300 دستگاه برسد.

وی با تاکید براینکه اعتبارات مورد نیاز برای خرید این اتوبوسها توسط شهرداری تهران تامین شده است گفت: تعدادی اتوبوس سه کابین نیز وارد کشور شده که این اتوبوسها در حال مونتاژ و آماده سازی هستند.

معاون شهردار تهران همچنین در خصوص توسعه شبکه خطوط اتوبوسهای BRT گفت: خط 8 اتوبوسهای تندرو حدفاصل ترمینال جنوب تا میدان آقا نور در دست اجرا قرار دارد، همچنین احداث خط اتوبوسهای BRT در بزرگراه صدر در دستور کار است که به محض اتمام عملیات نصب پل این خط نیز آماده بهره برداری خواهد شد.

وی همچنین در خصوص توسعه خطوط مترو گفت: نیمه جنوبی خط 3 مترو تهران در دست ساخت است و با کار 3 شیفته در تلاشیم که بخشی از این مسیر را تا قبل پایان سال تکمیل و آماده بهره برداری کنیم.

تشکری هاشمی با بیان اینکه احداث و تکمیل بخشی از نیمه جنوبی خط 3 حدفاصل چهارراه ولیعصر(عج) تا میدان راه آهن در اولویت کاری قرار دارد گفت: توسعه حمل و نقل عمومی همچنان از اصلی ترین اهداف و سیاست های مدیریت شهری در پایتخت است و تهران مسیر خود را در جهت توسعه مترو با سرعت طی می کند.

کد مطلب 1809455

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