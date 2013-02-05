به گزارش خبرگزاری مهر، رییس جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز (سه‌شنبه) به وقت محلی وارد فرودگاه قاهره شد و در بدو ورود از سوی محمد مرسی رییس جمهور مصر مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

در مراسم استقبال رسمی که در فرودگاه قاهره انجام شد پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مصر روسای جمهور دو کشور هیات‌های عالی‌رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

شرکت در دوازدهمین اجلاس سران سازمان همکاریهای اسلامی، بررسی و تبادل نظر در خصوص مهمترین تحولات کشورهای اسلامی و منطقه، بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سازمان همکاری اسلامی، دیدار با رییس جمهور مصر، دیدار با شیخ الازهر و اساتید برجسته الازهر، دیدار با سردبیران و رسانه‌های مصری و دیدار با نخبگان مصر از جمله اهداف و برنامه‌های رییس دوره‌ای جنبش عدم تعهد به مصر است.