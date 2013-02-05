"استرداد" از امروز به گردونه رقابت جشنواره فجر پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که قرار بود دیشب در سینما شکوفه به نمایش درآید به دلیل برخی مشکلات فنی و نرم‌افزاری به این اکران نرسید.

محسن علی‌اکبری تهیه‌کننده فیلم با تایید این خبر گفت: این مشکل برطرف شده و از امروز فیلم "استرداد" در سینماهای مردمی به نمیاش درخواهد آمد.

به گفته وی، پنج سینما از جمله فرهنگ، آزادی و ... امروز میزبان فیلم هستند. همچنین این فیلم طبق برنامه 19 بهمن‌ماه در برج میلاد اکران می‌شود.

پروژه "استرداد" از محصولات فاخر بنیاد سینمایی فارابی و به تهیه‌کنندگی محسن‌علی‌اکبری است. این فیلم برای اولین‌بار به بازخوانی برهه حساسی از تاریخ معاصر کشورمان می‌پردازد.

داستان فیلم به موضوع غرامت جنگی می‌پردازد که قرار بود توسط انگلستان آمریکا و شوروی برای جنگ جهانی دوم به ایران داده شود و مربوط به مقطع زمانی 1332 است. این فیلم یک درام تاریخی درباره وقایع جنگ جهانی دوم و مسائلی است که پای نیروهای متحدین و متفقین را به ایران باز کرد و در آن به ماجرای پرداخت غرامت به ایران اشاره می‌شود.

حساسیت‌های فراوان تاریخی که روایت‌های گوناگون مورخان را به دنبال داشته و همچنین خاطرات به جای مانده از آن سال‌ها پیرامون درگیری ناخواسته ایران در جنگ‌جهانی دوم با وجود اعلام بی‌طرفی، سبب شد زمان طولانی‌ای برای بازنویسی‌های چند‌باره فیلمنامه صرف شود.

طرح اولیه این فیلمنامه را رضازاده به نگارش درآورده و علی غفاری در سومین فیلم بلند سینمایی‌اش یکی از دشوارترین فیلمنامه‌های تاریخی را کارگردانی می‌کند. بازیگرانی چون حمید فرخ‌نژاد، فرهاد قائمیان، الیسا کاچر، الکساندر ناوانف، سیاوش چراغی‌پور، صالح میرزآقایی، علی رام نورایی، شیرین یزدان بخش در این پروژه سینمایی حضور دارند.