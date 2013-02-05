"استرداد" از امروز به گردونه رقابت جشنواره فجر پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که قرار بود دیشب در سینما شکوفه به نمایش درآید به دلیل برخی مشکلات فنی و نرمافزاری به این اکران نرسید.
محسن علیاکبری تهیهکننده فیلم با تایید این خبر گفت: این مشکل برطرف شده و از امروز فیلم "استرداد" در سینماهای مردمی به نمیاش درخواهد آمد.
به گفته وی، پنج سینما از جمله فرهنگ، آزادی و ... امروز میزبان فیلم هستند. همچنین این فیلم طبق برنامه 19 بهمنماه در برج میلاد اکران میشود.
پروژه "استرداد" از محصولات فاخر بنیاد سینمایی فارابی و به تهیهکنندگی محسنعلیاکبری است. این فیلم برای اولینبار به بازخوانی برهه حساسی از تاریخ معاصر کشورمان میپردازد.
داستان فیلم به موضوع غرامت جنگی میپردازد که قرار بود توسط انگلستان آمریکا و شوروی برای جنگ جهانی دوم به ایران داده شود و مربوط به مقطع زمانی 1332 است. این فیلم یک درام تاریخی درباره وقایع جنگ جهانی دوم و مسائلی است که پای نیروهای متحدین و متفقین را به ایران باز کرد و در آن به ماجرای پرداخت غرامت به ایران اشاره میشود.
حساسیتهای فراوان تاریخی که روایتهای گوناگون مورخان را به دنبال داشته و همچنین خاطرات به جای مانده از آن سالها پیرامون درگیری ناخواسته ایران در جنگجهانی دوم با وجود اعلام بیطرفی، سبب شد زمان طولانیای برای بازنویسیهای چندباره فیلمنامه صرف شود.
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