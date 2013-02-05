ساخت مجسمه های برفی در کوهرنگ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هنرمندان پذیرفته شده در جشنواره شهر برفی کوهرنگ دیروز دوشنبه در هتل های شهرستان کوهرنگ اسکان یافتند.

از ابتدای صبح امروز سایت برگزاری جشنواره به هنرمندان و شرکت کنندگان جشنواره واگذار شد تا ساخت مجسمه های برفی خود را آغاز کنند.

سایت برگزاری جشنواره در روستای قاسم آباد کوهرنگ است و شرکت کنندگان با وسایل نقلیه در نظر گرفته شدن از شهر چلگرد وارد سایت برگزاری جشنواره شدند وآغاز ساخت مجسمه ها را آغاز کردند.

در ابتدای شروع جشنواره تعدادی از گروها ابتدا به سرعت شروع به جمع کردن برف و تجمیع برف ها پرداختند و کوهی از برف درست کردند.

گروه های دیگری نیز با سرعت کم تر در حال جمع کردن برف هستند.

یکی از شرکت کنندگان جشنواره در سایت برگزاری مسابقه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: خیلی خوشحال هستم که در این جشنواره توانستم حضور پیدا کنم.

وی ادامه داد: جشنواره توسط مسئولین برگزاری به خوبی در حال اجرا است و از شب گذشته که وارد شهرستان شده ام تا کنون مشکلی نداشته ایم.

وی بیان داشت: دیروز که وارد شهرستان کوهرنگ شدیدم هوا بسیار سرد بود و امروز هوا گرمتر و بهتر شده است.

وی ادامه داد: نظم برگزاری جشنواره از ویژگی های خاص آن است.

خنده، شور و نشاط، همکاری، تعاون و رقابت در میان تمام شرکت کنندگان جشنواره مشاهده می شود و همه شرکت کنندگان با در دست داشتن طرح های خود در حال ساخت مجسمه های برفی هستند.

یکی دیگر از شرکت کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اولین باراست که در این جشنواره شرکت می کنم و برای اولین بار است که این همه برف را در یک منطقه می بینم.

وی اذعان داشت: جشنوار فرصتی ایجاد کرد که برای اولین بار وارد شهرستان کوهرنگ شود و از نزدیک این شهرستان را ببینم.

وی اذعان داشت: در این جشنواره تاکنون با اساتید و هنرمندان بزگی آشنا شده ام و از تجارب آنها استفاده کرده ام.

مدیر کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمهیدات ویژه ای برای راحتی هنرمندان و شرکت کنندگان در این جشنواره اندیشیده شده است.

مژگان ریاحی ادامه داد: محل استراحت مناسب، دسترسی به آب، سرویس بهداشتی، نمازخانه و... برای شرکت کنندگان جشنواره در نزدیکی محل سایت برگزاری جشنواره فراهم شده است.

وی بیان داشت: در ششمین جشنواره برف آورد کوهرنگ 43 گروه شرکت می کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این 43 گروه شامل 167 نفر می شود که در این جشنواره به رقابت با هم می پردازند.

جشنواره تا 19 بهمن ماه در روستای قاسم آباد کوهرنگ برگزار می شود.