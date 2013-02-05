برپایی چادر خدمات مشاوره رایگان همزمان با راهپیمایی 22 بهمن در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، همایش انقلاب اسلامی،زن، سبک زندگی اسلامی پیش از ظهر سه شنبه به همت کمیته بانوان ستاد دهه فجر شهرستان آ ق قلا برگزار شد.

حسینعلی رمضانی معاون فرماندار آق قلا در این همایش با اشاره به نقش زنان در اسلام و نهضت های اسلامی گفت : حضور زنان در مقاومت اسلامی پر رنگ بوده و نقش زنان در انقلاب اسلامی دارای از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که یکی از ویژگی های مهم انقلاب بوده است.

معاون فرماندار شهرستان اضافه کرد: زنان در تمامی عرصه های انقلاب نقش موثر خود را به خوبی ایفا کردند و نقش زنان در جنگ تحمیلی بر کسی پوشیده نیست و امروز نیز نقش اثر گذار زنان را در محافظت از انقلاب اسلامی در خنثی سازی فتنه 88 با حضور گسترده خود در حماسه 9 دی ثابت کردند.

برپایی چادر خدمات مشاوره ای رایگان

همزمان با رهپیمایی 22 بهمن چادر خدمات مشاوره ای رایگان در گرگان برپا می شود.

حسن مقسم مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: این مرکز برای اولین بار و جهت ارتباط بیشتر با مردم و ایفای نقشی هرچند کوچک در پرشور شدن حضور مردمی در راهپیمایی 22 بهمن امسال با برپایی چادر در مسیر راهپیمایی به مردم ارایه خدمات خواهد کرد.

وی گفت: زمینه خدمات مشاوره ای اعتقادی، تحصیلی، ازدواج، مسایل خانوادگی، بهداشتی و پزشکی، روانی، ارتباط فردی و اجتماعی،اقتصادی ،حقوقی و عاطفی است.

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه اضافه کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه مهارت های زندگی، آموزش پیش از ازدواج،حضور همزمان مشاوران در زمان امتحانات، ثبت نام دانشجویان جدیدالورود و انتخاب واحد، تهیه بروشورهای مشاوره ای و توزیع آن در بین دانشجویان، حضور مستمر در خوابگاه های دانشجویی از جمله برنامه های دیگر این مرکز است.

انتشار سه مجله علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

مسئول دفتر مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: این واحد دانشگاهی با برای دوعنوان مجله علمی با عناوین « علوم وتکنولوزی بذر» و« اکو فیتوشیمی گیاهان دارویی» مجوزهای لازم را در سال 91 کسب و جمع مجلات علمی در حال نشر دانشگاه به سه مجله رسید.

محبوبه خوشدل اضافه کرد که مجله علمی « پژوهش های علوم گیاهی» با رتبه علمی پژوهشی و ISC دانشگاه آزاد تا کنون در 27 شماره به چاپ رسیده و در سال 91 نیز تاکنون با انتشار سه فصلنامه از آن موفق به چاپ مقالات متعددی از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی شده است.این مجله با کسب مجوز عنوان تخصصی « پژوهش های اکو فیزیولوژی گیاهی ایران » در پی کسب مجوز رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم است.

خوشدل افزود: مجله « علوم وتکنولوژی بذر» نیز تا کنون در دو شماره به چاپ رسیده و از حدود 60 مقاله رسیده به دفتر مجله در دو فصل نامه آن 16 مقاله به چاپ رسیده است.رتبه علمی پژوهشی این مجله در پی انتشار سومین شماره از آن کسب خواهد شد.

برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع آزادی ودینداری

به مناسبت دهه مبارکه فجر و نام و یاد امام خمینی(ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی ایران و در ادامه سلسله نشست های علمی، کرسی آزاداندیشی با موضوع آزادی و دینداری از سوی معاونت پژوهش مدرسه علمیه امام خمینی(ره) گرگان برگزارشد.

در این نشست حجت الاسلام سادات(استاد و معاون آموزش مدرسه)،حجت الاسلام فضیلت(استادحوزه و دانشگاه) و حجت الاسلام گرزین(استادحوزه) به بیان دیدگاه های خود پرداخته و در پایان نشست، برنامه پرسش و پاسخ انجام شد.

حضور بازرس ویژه طرح تکریم در شرکت آب منطقه ای گلستان

بازرس ویژه وزیر نیرو در طرح تکریم ارباب رجوع، با هدف بازرسی و ارزیابی نحوه خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع در سطح شرکت های وابسته به وزارت نیرو، وضعیت اجرای این طرح را در شرکت آب منطقه ای گلستان مورد بررسی قرار داد.

تیم بازرسی متشکل از بازرس ویژه وزیر نیرو در طرح تکریم ارباب رجوع به همراه 4 نفر بازرس از شرکت های مادر تخصصی ذیل وزارت نیرو برای ازریابی نحوه اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در شرکت های صنعت آب و برق بازدید به عمل آوردند.

در جلسه اختصاصی مدیران عامل شرکت های صنعت آب و برق استان، بازرس ویژه وزیر، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان ضمن ارائه گزارش خلاصه اقدامات شرکت، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را بیان نمود.