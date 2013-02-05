به گزارش خبرنگار مهر، ساسان خدایی در نشست خبری سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حذف اختصاص ارز مرجع به برخی از کالاهای اساسی گفت: بعد از اینکه سود بازرگانی برنج از 24 درصد به 12 درصد کاهش یافت، این کالا از اولویت 1 کالایی به اولویت 3 کالایی تغییر یافت.

معاون اداره کل مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اولویت 3، اولین اولویت از گروه کالایی است که ارز مبادلاتی دریافت می‌کند؛ این در شرایطی است که این روزها با توجه به اینکه مبادلات با روپیه به خوبی انجام می‌گیرد، فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز به برنج به شکل خوبی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: گوشت همچنان در اولویت اول است و مشمول دریافت ارز مرجع می‌شود، ضمن اینکه لیست اولویت‌های کالایی تغییری نکرده است و اولویت اول که 55 ردیف تعرفه گروه کالایی را در بر می گیرد، برنج را هم شامل می‌شد که هم اکنون تنها سه ردیف تعرفه برنج از اولویت اول که اختصاص ارز مرجع است، جدا شده است و مابقی کالاهای اساسی همچنان جزو دریافت کنندگان ارز مرجع هستند.

به گفته خدایی، در گروه اول کالایی کالاهای مشمول اختصاص ارز مرجع را معاونت بازرگانی داخلی و در گروه دوم کالایی اولویت را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.