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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

آمادگی اورژانس تهران در مراسم راهپیمایی 22 بهمن

آمادگی اورژانس تهران در مراسم راهپیمایی 22 بهمن

مرکز اورژانس تهران طبق سنوات گذشته مراسم راهپیمایی 22 بهمن را پوشش امدادی می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح 4 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 50 دستگاه آمبولانس و 5 دستگاه خودروی فرماندهی ، 9 دستگاه موتور آمبولانس و همراهی حدود 200 نفر پرسنل اعم از پزشک و پرستار و تکنسین فوریتهای پزشکی شرکت دارند.

بنابراین گزارش، اتوبوس آمبولانسهای این مرکز از ساعت 24 شب قبل از مراسم و آمبولانسها و موتورآمبولانسها از ساعت 5 صبح در محلهای تعیین شده مستقر شده و خدمات فوریتهای پزشکی، به شرکت کنندگان ارائه می نمایند.

بر اساس همین گزارش، مسیرهای 10 گانه اعلام شده راهپیمایی نیز توسط آمبولانسها همراهی شده و خدمات اورژانسی مناسب به هموطنان عزیزمان ارائه می کنند.

کد مطلب 1809471

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