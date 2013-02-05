آمادگی اورژانس تهران در مراسم راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح 4 دستگاه اتوبوس آمبولانس و 50 دستگاه آمبولانس و 5 دستگاه خودروی فرماندهی ، 9 دستگاه موتور آمبولانس و همراهی حدود 200 نفر پرسنل اعم از پزشک و پرستار و تکنسین فوریتهای پزشکی شرکت دارند.

بنابراین گزارش، اتوبوس آمبولانسهای این مرکز از ساعت 24 شب قبل از مراسم و آمبولانسها و موتورآمبولانسها از ساعت 5 صبح در محلهای تعیین شده مستقر شده و خدمات فوریتهای پزشکی، به شرکت کنندگان ارائه می نمایند.

بر اساس همین گزارش، مسیرهای 10 گانه اعلام شده راهپیمایی نیز توسط آمبولانسها همراهی شده و خدمات اورژانسی مناسب به هموطنان عزیزمان ارائه می کنند.