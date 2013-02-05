نوار ویدئویی از جنایت هولناک گروههای تروریستی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، یک مرکز نظارت بر حقوق بشر، نوار ویدئویی که در آن افراد مسلح، طرفداران نظام سوریه را سر می بُرند، منتشر کرد.

در این نوار ویدئویی تصویر اعدام مردی به اتهام همکاری با نظام سوریه و شیوه اعدام که بریدن سر این فرد است نشان داده می شود و در بخش دیگری از نوار یک سرباز ارتش سوریه که به اسارت مخالفان درآمده است، ذبح می شود.

رامی عبدالرحمن مدیر این مرکز گفت : حادثه اول در استان حلب در شمال سوریه و در ماه جاری و دیگری در درعا و زمان نامشخص رخ داده است.

وی ضمن خودداری از افشای نام گروه مسلحی که این جنایت هولناک را مرتکب شده است، اعتراف کرد: این اقدامات علیه ملت سوریه قابل قبول نیست.