صدور 96 هزار مفاصاحساب در 10 ماهه گذشته برای موقوفات

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارش اداره کل تحقیق سازمان اوقاف براساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال 125 هزار مفاصاحساب برای موقوفات و بقاع متبرکه صادر خواهد شد.

این گزارش می افزاید: اداره کل تحقیق که یکی از دستگاههای نظارتی و حقوقی سازمان اوقاف است براساس مأموریت های محوله مبادرت به اعزام هیئت های رسیدگی به ادارات اوقاف استان ها نموده است که در قالب این مأموریت ها به صورت حساب ها و اسناد هزینه ها رسیدگی شده است .در ادامه این گزارش با اشاره به ضرورت تعامل با متولیان موقوفات برگزاری سه همایش سراسری در مقاطع مختلف باحضور متولیان از دیگر اقدامات این اداره کل عنوان شده است.

