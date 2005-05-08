توكيو نبايد از مساله تايوان به عنوان برگ چانه زني سياسي استفاده كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه ژاپن تايمز، يك مقام ژاپني اعلام كرد كه "تانگ جياژوآن"مشاور دولت چين نگراني عميق خود را از اقدامات و اظهارات اخير ژاپن پيرامون تايوان اعلام كرد و به ژاپن هشدار داد كه توكيو از اين جزيره به عنوان برگ چانه زني سياسي و درخواست امتياز استفاده نكند.

"تاكو ياماساكي" يك نماينده مجلس و همچنين مشاور جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن در كنفرانسي خبري اعلام كرد كه تانگ در نشستي كه با وي در پكن داشته به وي در اين مورد هشدار داده است.

ياماساكي گفت: تانگ بويژه نارضايتي خود را از اظهارات هفته گذشته "نبوتاكا ماشيمورا" وزير امور خارجه ژاپن درنيويورك كه وي تايوان را در حوزه امنيتي آمريكا و ژاپن توصيف كرده بود ابراز كرد.

لازم به ذكر است كه تايون يكي از مباحثي است كه شديداً مورد اختلاف آمريكا و چين مي باشد.

اين جزيره كه جزء خاك چين است هم اكنون از همپيمانان استراتژيك آمريكا به حساب مي آيد و يكي از مسائل اختلاف انگيز در روابط چين و آمريكا مي باشد .

همچنين مساله تايواني يكي از مسائلي است كه در حال حاضر رابطه اروپا و چين رانيز تحت الشعاع خود قرار داده تا جائيكه ژاپن با هرگونه لغو تحريم تسليحاتي اين كشور از سوي اروپا به سبب برهم خوردن توازن قوا در منطقه مخالفت كرده است.