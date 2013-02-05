  1. سیاست
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۶

لاریجانی آغاز سال جدید در ویتنام را به همتای خود تبریک گفت

لاریجانی آغاز سال جدید در ویتنام را به همتای خود تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به همتای ویتنامی خود، فرارسیدن عید سنتی تت و سال جدید ویتنام را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، علی لاریجانی در پیام خود به آقای نوین سین هونگ رئیس مجلس ملی ویتنام، ضمن تبریک آغاز سال جدید ویتنامی، ابراز امیدواری کرد سال جدید، سال استقرار صلح، عدالت، رفاه و امنیت برای همه مردم جهان و سالی پر خیر و برکت برای مردم ویتنام باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر اهمیت همکاری‌های پارلمانی میان دو کشور، آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای توسعه و گسترش روابط پارلمانی با ویتنام اعلام کرد.

کد مطلب 1809483

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