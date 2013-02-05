لاریجانی آغاز سال جدید در ویتنام را به همتای خود تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، علی لاریجانی در پیام خود به آقای نوین سین هونگ رئیس مجلس ملی ویتنام، ضمن تبریک آغاز سال جدید ویتنامی، ابراز امیدواری کرد سال جدید، سال استقرار صلح، عدالت، رفاه و امنیت برای همه مردم جهان و سالی پر خیر و برکت برای مردم ویتنام باشد.



رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر اهمیت همکاری‌های پارلمانی میان دو کشور، آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای توسعه و گسترش روابط پارلمانی با ویتنام اعلام کرد.