۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

حسین پور:

کارخانجات آرد گلستان موظف به استانداردسازی تجهیزات شدند

گرگان - خبرگزاری هر: مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: تمامی کارخانجات آرد سازی استان در راستای تولید آرد کیفی به منظور دستیابی به نان با کیفیت برتر موظف به استاندارد سازی تجهیزات و تولیدات خود طبق مشخصات اعلام شده از سوی سازمان استاندارد ایران شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش حسین پور ظهر سه شنبه در کمیته پایش کیفیت نان استان افزود: در استان گلستان طی سال های گذشته اقدامات کارشناسی ، فرهنگی و علمی بسیار خوبی در زمینه افزایش کیفیت نان برگزار شده است که نتیجه برخی از اقدامات را در حال حاضر مشاهده می شود.

وی افزود: از جمله مهمترین اقداماتی که در این زمینه انجام شده است می توان به راه اندازی آزمایشگاه پخت نان در تمامی کارخانجات آرد سازی استان ، برگزاری دوره های متعدد آموزشی نانوایان برای تمامی متصدیان واحدهای خبازی ، تهیه بروشورهای آموزشی در زمینه معرفی انواع نان و روش های صحیح نگهداری آن ، ساخت برنامه های آموزشی تلویزیونی و رادیویی و پخش آن از سیمای مرکز گلستان از جمله اقداماتی است که این شرکت در راستای افزایش کیفیت نان و آرد انجام داده است.

حسین پور در ادامه یادآور شد: مبحث غنی سازی آرد به آهن و اسید فولیک از جمله مواردی است که این اداره کل به جد آن را دنبال می کند و تمامی کارخانجات آردسازی استان از سال های گذشته موظف شده اند که تمامی محصولات خود را با مشخصه های مورد تایید معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان تولید و روانه بازار کند.

عضوهیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور افزود : یکی دیگر از مواردی که توسط این شرکت با دقت نظر خاصی دنبال می شود مبحث تولید آرد کیفی با میزان سبوس تعریف شده با استاندارد های مورد تایید مراجع ذیصلاح در زمینه سلامت شهروندان گلستانی است .

کمیته پایش کیفیت نان در استان گلستان متشکل از نماینده استانداری ، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت، نماینده تعزیرات حکومتی ، نماینده معاونت غذا و دارو معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، نماینده اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ، نماینده اتحادیه نانوایان و انجمن صنفی کارخانجات آردسازی استان است.

