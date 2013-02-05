287 طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان آوج افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، حبیبی معاون عمرانی استانداری، سید عبدالله موسوی فرماندار شهرستان آوج، یوسف جبارزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، شهردار و اعضای شورای اسلامی با افتتاح سه ساختمان جدید فعالیت سه اداره در شهرستان آوج آغاز شد.

این ادارات شامل اداره صنعت، معدن و تجارت، تبلیغات اسلامی و ورزش و جوانان هستند که در شهرستان آوج افتتاح شدند.

پروژه نوسازی اداره تبلیغات اسلامی با مساحت٥٠٠ مترمربع و اعتبار١٠٠ میلیون ریال، اداره ورزش و جوانان با اعتبار ١٢٠ میلیون ریال با پوشش یک هزار ورزشکار در سطح شهرستان، ساختمان اداره صنعت، معدن و تجارت در زمینی به مساحت ٢٥٠ مترمربع و افتتاح پروژه سیل بند روستای توآباد با اعتبار٦٠٠ میلیون ریال مهم ترین پروژه هایی بودند که امروز به بهره برداری رسیدند.



احداث ساختمان امور برق آوج در دو طبقه به منظور تسریع در اجرای طرح های برق رسانی به روستاها با اعتبار ١٥ میلیارد ریال از جمله طرحهایی بود که به بهره برداری رسید.



احمد عجم استاندار قزوین در این مراسم ضمن تاکید بر صرفه جویی در مصرف برق به خصوص در ساعت اوج مصرف اظهارداشت: این پروژه از خدمات زیربنایی در سطح شهرستان آوج است که نیاز این منطقه در تامین برق مورد نیاز مردم را برآورده می کند و در توسعه پوشش برق رسانی در استان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

سید عبدالله موسوی فرماندار شهرستان آوج نیز در مراسم افتتاح طرح های عمرانی در آوج بیان کرد: ٢٨٧ طرح عمرانی و تاسیساتی با اعتباری بالغ بر١٦ میلیارد و٧٠٠ میلیون تومان در سطح شهرستان آوج در ایام با شکوه پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری می رسد.