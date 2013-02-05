بخش کشاورزی محاصره پذیر نیست/ خاک کشاورزی البرز را دریابیم

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز اولین نشست خبری مسعود کریمی سرپرست جدید سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با حضور معاونان این سازمان و تنی چند از اصحاب رسانه در محل این سازمان برگزار شد.

ارائه آمار از وضعیت تولیدات گیاهی و دامی در استان، پروژه های قابل افتتاح در ایام الله دهه مبارک فجر، جذب مهندسان ناظر که در گذشته با بخش خصوص همکاری داشته اند، ارائه سیاست های بخش های مختلف، سهم استان البرز از سند اجرایی توسعه بخش کشاورزی، ارائه برنامه های جهاد در خصوص دست یافتن به ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی و ...... از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

کریمی در انتهای جلسه به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ های جامعی داد.

13 درصد تخم مرغ کشور در البرز تولید می شود

سرپرست سازمن جهاد کشاورزی استان البرز گفت: 13 درصد تخم مرغ کشور توسط تولید کنندگان استان البرز تامین می شود و از این میزان تولید نیز صادرات به برخی کشورهای همسایه نیز داریم.

مسعود کریمی اظهار داشت: در سال جاری تولید کنندگان استان البرز 94 هزار و 500 تن تخم مرغ، 34 هزار و 500 تن مرغ 350 تن عسل در هر دوره تولید کرده اند.

مدیر عاملی بانک کشاورزی به وزیر جهاد سپرده شود

کریمی با اشاره به درخواست برخی از تولیدکنندگان و تشکل های بخش کشاورزی مبنی بر سپردن مدیر عاملی بانک کشاورزی به وزیر جهاد تصریح کرد: با توجه به اینکه بانک کشاورزی بانکی عامل در ارائه تسهیلات به کشاورزان و تولید کنندگان است برخی بر این عقیده هستند که برای راهگشا بودن سیاست ها در دریافت آسان تسهیلات این سمت باید به وزیر جهاد کشاورزی سپرده شود.

وی با اشاره به پروژه های قابل افتتاح در ایام دهه مبارک فجر اظهار داشت: 20 پروژه در زمینه آب و خاک از جمله مباحث آبیاری، احیای غنوات، و ...، 9 پروژه در زمینه باغبانی از جمله گلخانه ها، باغات دیم و الگویی، 11 طرح در بخش عشایر، و چهار پروژه در بخش دام و طیور در این ایام در استان البرز به بهره برداری خواهد. رسید.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه آزمایشگاه آب و خاک ساوجبلاغ نیز در این ایام مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، گفت: فردا نیز ساختمان اداری و فنی شبکه دامپزشکی نظرآباد با 432 متر مربع زیر بنا افتتاح خواهد شد.

کریمی همچنین از بهره برداری از کارگاه بسته بندی گوشت مرغ در نظر آباد در 18 بهمن ماه جاری خبر داد.

33 مهندس ناظر بخش کشاورزی در البرز جذب می شوند

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از جذب 33 مهندس ناظر بخش کشاورزی در استان البرز برای امسال از طریق آزمون خبر داد و گفت: خوشبختانه بحث جذب مهندسان ناظر که از سال 82 با بخش های خصوص کشاورزی همکاری داشته اند با مجوز مجلس به وزارت جهاد کشاورزی به سرانجام رسید.

کریمی با بیان اینکه سهم استان البرز برای جذب در طول برنامه پنجم توسعه 99 نفر است، اظهار داشت: افراد واجد شرایط می توانند با مراجعه به سایت www.anreoalborz.org یا مراجعه به سایت وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی افزود: افراد عضو خانواده شهدا و ایثارگران بدون آزمون و ما بقی افراد با آزمون جذب خواهند شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از ارائه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت خبر داد و تصریح کرد: طی جلسات تشکیل شده 20 شرکت فنی و مهندسی و تعاونی های روستایی و کشاورزی در استان معرفی شده اند تا خدمات بخش کشاورزی در نزدیک ترین فاصله به تولید کنندگان ارائه و از مراجعه مستقیم افراد به جهاد کشاورزی نیز کاسته شود.

خاک کشاورزی البرز را دریابیم

کریمی با تاکید بر حفظ خاک کشاورزی استان البرز و عدم تغییر کاربری زمین های کشاورزی گفت: استان البرز از لحاظ مساحت کوچک است ولی دارای خاک ارزشمندی است که حفاظت از آن به تنهایی از عهده جهاد خارج است و تمامی دستگاه های مرتبط باید برای این امر یاری رسان جهاد باشند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اظهار داشت: متاسفانه تغییر کاربری زمین های کشاورزی در برخی مناطق استان رخ داده است و ما با تمام قوا در صدد افزایش صرفه اقتصادی زمین ها برای کشاورزان هستیم تا این امر ادامه پیدا نکند.

وی با بیان اینکه هر سانتی متر از خاک معمولی سال ها طول می کشد تا به خاک مرغوب کشاورزی تبدیل شود و آیندگان ما را برای این بی توجهی مواخذه خواهند کرد، اذعان داشت: در شهرستان های استان البرز نظارت هایی در قالب ستادهای دائم صورت می گیرد اما مردم نیز باید نسبت به ارزش زمین های کشاورزی و خاک مرغوب آن حساس باشند.

هزار میلیارد ریال سهم استان البرز از سند اجرایی توسعه کشاورزی

معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان جهد کشاوزی استان البرز گفت: توسعه بخش کشاورزی به عنوان یک اولویت در کشور مطرح است که بر اساس اهداف این طرح حمایت از بخش کشاورزی در جهت توسعه و تداوم تولید و ایجاد اشتغال دائم به عنوان محور تعیین شده است.

حبیب الله لواء با بیان اینکه سهم استان البرز از سند اجرایی توسعه بخش کشاورزی هزار میلیارد ریال است، ادامه داد: در این بخش تا کنون 442 طرح در جلسات به تصویب رسیده که از این تعداد 186 طرح با جذب اعتباری بالغ بر 230 میلیارد ریال به مرحله عقد قرار داد رسیده اند.