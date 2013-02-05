سیر صعودی صادرات محصولات کشاورزی مازندران به خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جعفری اظهار داشت: طبق گزارش ارسالی از سوی اداره کل گمرکات مازندران در ده ماهه سالجاری، بیش از 85 هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش بیش از 120 میلیون دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از لحاظ وزنی 52 درصد و از لحاظ ارزشی 10 درصد سیر صعودی داشته است.



وی مرکبات، کیوی، گل و گیاه زینتی، تره بار و سبزیجات، پیاز و سیب زمینی، سیب درختی و فرآورده های لبنی را از جمله محصولات صادراتی استان به خارج از کشور بر شمرد و افزود: روسیه، عراق، افعانستان، ترکیه و قرقیزستان، چین، امارات متحده عربی و کشورهای آسیای میانه از کشورهای هدف صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران به خارج از کشور در مدت زمان فوق بودند.



جعفری، کیفیت مطلوب و بسته بندی مناسب محصولات کشاورزی، افزایش بالای نرخ ارز، افزایش سطح مهارت و تخصص صادر کنندگان محصولات کشاورزی، تقویت بازاریابی و افزایش تقاضا را از جمله دلایل سیر صعودی صادرات محصولات کشاورزی مرکبات، کیوی، گل و گیاه، پیاز و سیب زمینی، سیب درختی و فرآورده های لبنی در ده ماهه سال جاری برشمرد.

بهره برداری 5 پروژه بخش کشاورزی بابل



بمناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر سالجاری، پنج طرح زیربنایی، خدماتی و تولیدی بخش کشاورزی شهرستان بابل مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد.



مسعود غلامی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از افتتاح و بهره برداری از 5 پروژه خدماتی و زیربنایی و تولیدی بخش کشاورزی این شهرستان با اعتباری بالغ بر هزار و 658 میلیون ریال با حضور مسئولان در دهه مبارک فجر امسال خبر داد.

وی افزود: این طرحها از محل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی مورد افتتاح و بهره برداری قرار خواهند گرفت و مبلغ هزار و 499 میلیون ریال از اعتبارات این پروژه ها از محل تسهیلات بانکی پرداخت و 159 میلیون ریال بصورت خصوصی هزینه شده است.



کسب مقام دوم شنا توسط شناگر جهاد کشاورزی مازندران



به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و هفته وحدت، یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشوری ویژه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در رشته های شنا و دو میدانی به میزبانی خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.



در این مسابقات پس از یک رقابت فشرده نفرات برتر این مسابقات در رده های سنی زیر 40 سال و بالای 40 سال با کسب امتیاز معرفی شدند.



در پایان این مسابقات در مراسمی با حضور مسئولان به نفرات اول تا سوم مدال، حکم قهرمانی و جوایز ارزنده ای اهدا شد.



بهره برداری سردهنه آب زراعی فریدونکنار



یک طرح سر دهنه آب زراعی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در روستای کوچک بیشه محله شهرستان فریدونکنار مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.



این پروژه با اعتباری بالغ بر هزار و 500 میلیون ریال مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت و پنج روستا با 972 خانوار روستایی از مزایای این طرح بهره مند شدند.

تهیه ورمی کمپوست در قائم شهر



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر، از تهیه ورمی کمپوست از محل اعتبار یارانه مستقیم توسط صندوق اعتبار خرد زنان روستایی ملک کلا شهرستان قائم شهر خبر داد.



علی درویش نیا افزود: دفتر امور زنان روستایی و عشایری پروژه ها و برنامه های مختلفی را ارائه و به مرحله اجرا می گذارد.



وی تصریح کرد: برای حمایت ویژه اجرای طرح های پروژه محصولات زراعی از محل کمک های فنی و اعتباری سال 90 جهت اجرای پروژه تولید ورمی کمپوست از سوی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی مازندران، شهرستان قائم شهر به عنوان پایلوت طرح در نظر گرفته شده است.