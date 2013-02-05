ولایت فقیه حلقه اتصال امت با حضرت ولی عصر(عج) است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی ظهر سه شنبه درآئین افتتاح پروژه های دهه فجر شهرستان سمنان در محل مجتمع توانبخشی، فرهنگی و ورزشی ایثارگران استان سمنان، اظهار داشت: اگر ما زیر پرچم ولایت فقیه جمع شده‌ایم به واسطه این است که اعتقاد داریم ولی فقیه حلقه اتصال امت با حضرت ولی عصر(عج) است.

وی افزود: جایگاه ولایت فقیه بیش از پیش برای دشمنان بیرونی نظام مشخص شده و امروز ثبات و اقتدار نظام اسلامی فقط در پرتو پیروی از ولایت میسر خواهد بود.

ولایت فقیه حلقه اتصال تمام نیروهای داخل کشور است

مقام عالی دولت در استان سمنان حلقه وصل تمام نیروهای داخلی با هر نوع گرایشی را ولایت فقیه دانست وگفت: در داخل کشور همه گروه ها باید بر محور ولایت فقیه با هم متصل باشند.

رهی تفاوت ایران اسلامی با کشورهای منطقه را در اتحاد و انسجام آن دانست و اظهار داشت: وجود ولایت فقیه در ایران اسلامی باعث شده تا ایران مانند دیگر کشورها دچار اختلافات ویران کننده نباشد.

وی اضافه کرد: آنچه هم اکنون در کشور نیاز داریم افزایش بصیرت و حضور در صحنه برای مقابله با توطئه های کینه توزان انقلاب اسلامی ایران است.

ضرورت انعکاس مناسب دستاوردهای انقلاب اسلامی در دهه فجر

استاندار سمنان با تاکید بر اینکه اراده خداوند حافظ انقلاب اسلامی است، افزود: هرکس با اراده ایران اسلامی همراه باشد سربلند می شود و هر که در برابر آن بایستد در برابر حق ایستاده است.

رهی همچنین ضمن تبیین و تشریح محورهای برنامه ها و فعالیت های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت آگاهی بخشی، امید آفرینی و افزایش نشاط در جامعه، بر انعکاس مناسب دستاوردهای انقلاب اسلامی از جمله تبیین مناسب نقش مردم در شکل گیری انقلاب اسلامی و تداوم و اقتدار نظام و تبیین نقش امام خمینی (ره) به عنوان معمار انقلاب در شکل گیری انقلاب و استقرار نظام و نقش مقام معظم رهبری در تداوم، عزت و اقتدار نظام و نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی، تاکید کرد.

دستاوردها علمی کشور نشات گرفته از آرمان های انقلاب است



وی با اشاره به افتتاح پروژه های مهم و بزرگ برای مردم در دهه فجر و دستاوردهای علمی موفق کشور در عرصه های مختلف، این دستاوردها را نشات گرفته از آرمان های انقلابی جمهوری اسلامی ایران دانست.

رهی راهپیمایی روز 22 بهمن را بهترین فرصت برای حضور مردم در صحنه و پاسخ دندان شکن به استکبار عنوان و خاطرنشان کرد: مردم این روز را آنچنان در صحنه حضور می یابند که استکبار و هم دستانش از طمع ورزی به ایران اسلامی پشیمان شوند.

افتتاح بیش از 100پروژه در سمنان

فرماندار شهرستان سمنان نیز در این مراسم از افتتاح 119 پروژه عمرانی، صنعتی، ورزشی، خدماتی و ... در این شهرستان خبر داد و افزود: اعتبار این تعداد پروژه یک هزار و 40 میلیارد ریال بوده است که 13 طرح مربوط به بخش خصوصی و بقیه دولتی هستند.

حسن سعدالدین افزود: در بخش شهری 34 پروژه با اعتبار 70 میلیارد ریال، در بخش انرژی 22 پروژه و اعتبار 60 میلیارد ریال، در بخش بهسازی روستاها 15 پروژه با هزینه 14 هزار میلیارد ریال، در بخش صنعت، تجارت و معدن پنج پروژه با اعتبار 500 میلیارد ریال افتتاح می شوند.

بهره برداری از چهار طرح کشاورزی در سمنان



وی گفت: در بخش کشاورزی چهار طرح با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال، حمل و نقل، راه و راه آهن دو پروژه با اعتبار 196 میلیارد ریال و پروژه های دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی در مجموع 11 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

فرماندار سمنان با اشاره به اینکه دو پروژه صدا و سیمای مرکز سمنان با اعتبار 17 میلیارد ریال، آموزش و پرورش چهار میلیارد و 500 میلیون ریال و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با اعتبار 75 میلیارد ریال افتتاح می شوند اظهار داشت: اعتبار پروژه های مختلف دستگاه های اجرایی دیگر را 32 میلیارد ریال ذکر کرد.

تعهد ایجاد سه هزار شغل در بخش مسکن شهرستان سمنان

وی تصریح کرد: پروژه هایی با اعتبار 120 میلیارد ریال نیز در شهرستان سمنان به زودی آماده بهره برداری می شوند.



سعدالدین با اشاره به تعهد ایجاد سه هزار شغل در بخش مسکن شهرستان سمنان، اضافه کرد: هم اکنون شش هزار و 500 شغل در این بخش ایجاد شده است.

بهره برداری از پروژه های مهر ماندگار سمنان تا پایان امسال



وی به هشت پروژه مهرماندگار شهرستان سمنان اشاره کرد و گفت: این پروژه با تلاش مسئولان تا پایان امسال قابل بهره برداری است.

فرماندار شهرستان سمنان از تصویب یک هزار و 110 میلیارد ریال برای انتقال آب دریای خزر از سال 92 تا 94 از سوی مقامات کشوری به بخش مرکزی کشور خبر داد.

دهه فجر بهترین فرصت برای بازگویی دستاورهای انقلاب اسلامی ایران

سعدالدین دهه فجر را بهترین فرصت برای بازگویی دستاورهای انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی بهترین فرصت برای بازگویی و انتقال موفقیت های نظام است.

وی گفت: افتخار و سربلندی جمهوری اسلامی ایران به برکت حرکت تاریخی امام راحل و رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری به دست آمده است.

سعدالدین اظهار داشت: برنامه های دهه فجر باید به گونه ای باشد که زمینه شناخت جوانان و نوجوانان را با آرمان های انقلاب، رهبری و ولایت فقیه فراهم کند و در اجرای برنامه ها نیز از حضور تمام اقشار مردمی استفاده شود.

مردم در راهپیمایی22بهمن حضور گسترده ای داشته باشند

امام جمعه موقت سمنان نیز در این مراسم بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد.

حجت الاسلام محمد باقرعبدوس یوم الله 22 بهمن را روز شکست استکبار جهانی خواند و بر حضور مقتدرانه و پرشکوه مردم در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب تاکید کرد.

وی افزود: ایران اسلامی امروز به مرکز بیداری اسلامی و امید محرومان و مستضعفان تبدیل شده است.

ملت ایران در دهه فجر به شعار لا اله الا اللّه جامه عمل پوشاند

عبدوس حضور گسترده و پرشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن در ایران را موجب مصونیت بخشیدن و اقتدار نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: حضور گسترده در این راهپیمایی از تاکیدات مقام معظم رهبری و موجب خوشحالی دوستان نظام و خشم و ناراحتی دشمنان خواهد شد.

امام جمعه موقت سمنان ضمن تاکید بر اینکه ملت ایران در دهه فجر به شعار لا اله الا اللّه جامه عمل پوشاند، اضافه کرد: پیام فجر و فجر آفرینان امروز بیداری اسلامی را در دنیا بوجود آورد و خیزش های اسلامی را موجب شده و حتی غرب را به فریاد عدالت خواهی وا داشته است.

عبدوس، عزت، هویت و شرافت جامعه نظام اسلامی را از جایگاه ولایت فقیه دانست و پیشرفت های کشور در زمینه های مختلف را مرهون ارزش های اسلامی و رهبری های امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه انقلاب عنوان کرد.

بنا بر این گزارش: در آئین افتتاح پروژه های شهرستان سمنان به مناسبت ایام الله دهه فجر از خانواده های شهدا تقدیر شد.