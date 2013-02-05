امام(ره) به زنان ایرانی هویت بخشید/ فرزند شهید در دامن زن عفیف تربیت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در مدرسه دخترانه راهنمایی نمونه سوده ورامین پیش از ظهر سه شنبه با حضور مسئولان شهرستانی برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی در این مراسم طی سخنانی با تأکید بر اهمیت گرامیداشت "ایام الله" گفت: ایام الله روزهایی هستند که در آنها دست قدرت الهی نمایان شده باشد، روز نابودی فرعون و روز غدیر خم از ایام الله هستند، دهه مبارک فجر نیز از ایام الله است و در این دهه همان گونه که بنی اسرائیل از ظلم فرعون رها شدند ملت ایران از جامعه فاسد و پر از ظلم طاغوت نجات یافتند؛ کشور ایران در زمان طاغوت هیچ چیز از خود نداشت.

وی افزود: امروز ایران اسلامی موجود زنده به فضا می فرستد و به فناوری انرژی هسته ای دست می یابد، پیشرفتهای تکنولوژی و پزشکی می یابد و همه اینها به برکت خود باوری است که نتیجه انقلاب اسلامی به مردم ما داده شده است.

جایگاه زن در جوامع غربی در سطح کالاهای تبلیغاتی است

این مسئول اظهار داشت: جایگاه زن در جوامع غربی و نیز در ایران قبل از انقلاب در سطح کالاهای تبلیغاتی و وسیله ای برای شهوترانی مرد بود، دشمن در زمان طاغوت می خواست هویت زنان را بگیرد و به زور چادر از سر زنان کشید، چون می دانست فرزند شهید در دامن زن عفیف تربیت می شود.

وی ادامه داد: امام(ره) به زنان ایرانی هویت بخشید و امروز در غرب جایگاه زن و مرد عوض شده است، ولی به برکت انقلاب اسلامی زنان جایگاه خود را شناخته اند و امروز چشم تمام جهانیان به نظام اسلامی ایران است.

حجت الاسلام محمودی تصریح کرد: قدر امام(ره)، انقلاب و مقام معظم رهبری را بدانیم، آگاهی و شناخت خود را بالا ببریم و هم خوب درس بخوانیم و هم در فراگیری اخلاقیات بکوشیم تا بتوانیم کشورمان را به سوی فتح قله های پیشرفت سوق دهیم.

وی در ادامه از نمایشگاه علم و فناوری مدرسه دخترانه راهنمایی نمونه سوده ورامین دیدن کرد و مهریزی یکی از دانش آموزان این مدرسه به تشریح نمایشگاه پرداخت.

گفتنی است، در این نمایشگاه بیش از 50 وسیله ساخته شده ابتکاری مجهز به فناوری روز توسط دانش آموزان مدرسه به نمایش گذاشته شده بود.