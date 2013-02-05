522 میلیارد ریال خسارات بیمه ای به مردم کردستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال یوسفی ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 79 هزار و 635 پرونده خسارتی بیمه در شرکت های بیمه ایران سطح استان کردستان تشکیل شده است.

وی افزود: این تعداد پرونده در رابطه با خسارات مالی، جانی و سرنشین تصادفات، خسارات آتش سوزی، بیمه مسئولیت، بیمه عمر، بیمه حوادث و بیمه درمان تشکیل شده است.

مدیر عامل شرکت بیمه ایران کردستان ادامه داد: پس از تشکیل و بررسی پرونده های خساراتی 521 میلیارد و 369 میلیون و 600 هزار ریال حق بیمه به خسارت دیدگان پرداخت شده است.

یوسفی یادآور شد: صنعت بیمه استان کردستان طی چند سال گذشته با برنامه هایی که اجرا شده با تحول بزرگی رو به رو شده و به طور کلی می توان بیمه را بهترین راه ایجاد بهداشت روانی در جامعه عنوان کرد.

وی در پایان با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف مردم برای ترویج استفاده از بیمه عنوان کرد: استفاده از بیمه یکی از نیازهای اصلی در زندگی امروزی است که انتظار می رود فرهنگ سازی بهتری در این بخش در استان کردستان صورت گیرد.