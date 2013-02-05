  1. عناوین کل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۵۸

یوسفی:

522 میلیارد ریال خسارات بیمه ای به مردم کردستان پرداخت شد

522 میلیارد ریال خسارات بیمه ای به مردم کردستان پرداخت شد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت بیمه ایران کردستان گفت: طی 10 ماهه گذشته از سال جاری حدود 522 میلیارد ریال خسارات بیمه ای به مردم استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال یوسفی ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 79 هزار و 635 پرونده خسارتی بیمه در شرکت های بیمه ایران سطح استان کردستان تشکیل شده است.

وی افزود: این تعداد پرونده در رابطه با خسارات مالی، جانی و سرنشین تصادفات، خسارات آتش سوزی، بیمه مسئولیت، بیمه عمر، بیمه حوادث و بیمه درمان تشکیل شده است.

مدیر عامل شرکت بیمه ایران کردستان ادامه داد: پس از تشکیل و بررسی پرونده های خساراتی 521 میلیارد و 369 میلیون و 600 هزار ریال حق بیمه به خسارت دیدگان پرداخت شده است.

یوسفی یادآور شد: صنعت بیمه استان کردستان طی چند سال گذشته با برنامه هایی که اجرا شده با تحول بزرگی رو به رو شده و به طور کلی می توان بیمه را بهترین راه ایجاد بهداشت روانی در جامعه عنوان کرد.

وی در پایان با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف مردم برای ترویج استفاده از بیمه عنوان کرد: استفاده از بیمه یکی از نیازهای اصلی در زندگی امروزی است که انتظار می رود فرهنگ سازی بهتری در این بخش در استان کردستان صورت گیرد.

کد مطلب 1809497

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها