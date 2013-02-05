600 نفر از کارکنان وظیفه انتظامی لرستان آموزشهای فنی و حرفه ای را فراگرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدی ظهر سه شنبه در جشنواره حضرت علی اکبر(ع) با اشاره به اینکه برگزاری این جشنواره در راستای طرح توانمندسازی کارکنان وظیفه نیروی انتظامی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: امروز دومین سال برگزاری این جشنواره است که با حضور سربازان، کارکنان وظیفه و فرماندهان برگزار می شود.

معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه در قالب طرح توانمندسازی کارکنان وظیفه نیروی انتظامی فعالیتهای بسیاری صورت گرفته است، افزود: بومی سازی دستورالعملها و ابلاغ به همه رده ها، ایجاد کارگروه هایی برای ایجاد انگیزه در سربازان و حضور فعال در اجتماع پس از پایان خدمت از جمله فعالیتهای انجام شده است.

سرهنگ عبدی برگزاری کلاسهای آموزشی با همکاری سازمان فنی و حرفه ای را از دیگر اقدامات صورت گرفته در قالب این طرح عنوان کرد و گفت: تا کنون 596 نفر از کارکنان وظیفه انتظامی استان در رابطه با آموزشهای فنی حرفه ای، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، حقوق شهروندی، عقیدتی سیاسی و ... آموزش دیده اند.

وی با اشاره به اینکه صدور دفترچه بیمه درمانی برای کارکنان وظیفه، رسیدگی به مشکلات سربازان، تقدیر از 30 نفر از کارکنان وظیفه ساعی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این طرح است، یادآور شد: در حاشیه این جشنواره نیز از 10 نفر از کارکنان وظیفه نمونه تجلیل به عمل می آید و همچنین به جشنواره سراسری حضرت علی اکبر(ع) نیروی انتظامی راه می یابند.