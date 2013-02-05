کمک یک میلیارد ریالی زنبورداران چهارمحالی به کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم رستگارگفت: زنبورداران استان چهارمحال و بختیاری یک میلیارد و 350 میلیون ریال از درآمد خود را به نیازمندان و فقرا کمک کردند.

وی ادامه داد: در این طرح 35 زنبوردار بخشی ازدرآمد حاصل از 60 کندوی زنبور عسل خودرابه نیازمندان اهدا کردند.

ابوالقاسم رستگارافزود: هم اکنون افزون بر 16 هزار خانوار با جمعیتی افزون بر 40 هزار نفر در چهارمحال و بختیاری از حمایت این نهاد بهره ‌مندند.

662 واحد مسکونی مددجویی در چهارمحال و بختیاری گاز رسانی شد



مدیرکل کمیته امداد چهارمحال وبختیاری گفت: 662 واحد مسکونی مددجویی در چهارمحال و بختیاری با حمایت کمیته امداد گاز رسانی شد.



ابوالقاسم رستگار افزود: هم اکنون خانواده های که در این واحد ها مستقر هستند از نعمت گاز بهره مند شدند.



وی ادامه داد: برای اجرای این طرح افزون بر یک میلیارد و 666 میلیون ریال هزینه شده است .



وی بیان کرد: تاپایان امسال نیز به واحد های مسکونی نوساز مددجویان و خانواده های بی بضاعت در مناطق محروم گاز رسانی می شود.

برگزاری آموزش های فنی و حرفه ای برای180 نفرمددجو در فارسان

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان فارسان گفت: 180 نفر از مددجویان تحت حمایت این شهرستان از آموزشهای فنی و حرفه ای بهره مند شدند.



محمد رضا فتحی افزود: در 9 ماهه گذشته این افراد در دوره آموزشی جوشکاری و تراشکاری ،خیاطی، رایانه ، گلدوزی ، قالی بافی، تابلو فرش و دیگر رشته های فنی شرکت کردند.



به گفته وی بیش از 140 میلیون ریال برای برگزاری این دوره ها هزینه شد و به افرادی که در این دوره ها شرکت می کنند تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود.

2800 نفر مددجو در چهارمحال و بختیاری آموزش بهداشت فرا گرفتند

معاون بهداشت و سلامت خانواده کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: امسال تاکنون دو هزار و 800نفر از مددجویان زیر پوشش کمیته امداد از آموزشهای فردی بهداشت بهره مند شده اند.



مهران شریف پور افزود: برای آموزش این افراد بیش از 140 میلیون ریال هزینه شده است.



وی بیان کرد: طرح آموزش بهداشت فردی به مددجویان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اجرا می شود.



شریف پور گفت: درزمینه معاینات دوره ای شاغلین هم 180نفر از مجریان طرحهای خودکفایی از سوی کمیته امداد به مراکز بهداشت معرفی شده اند.



763 زن سرپرست خانواده در شهرکرد تحت حمایت کمیته امداد هستند

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شهرکرد گفت: این نهاد 763 زن سرپرست خانواده را تحت حمایت دارد.

علیرضا اصغرزاده افزود: این تعداد زن سرپرست خانوار در بخش های مستمری، اشتغالزایی ، بیمه، مشاوره فرهنگی و مسکن حمایت می شوند.

اصغرزاده افزود: 458 نفر از این تعداد با پرداخت 224میلیون و500هزار تومان از محل اعتبارات این نهاد مشمول بیمه های تأمین اجتماعی شدند.