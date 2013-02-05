گزینش آگاهانه حجاب باعث استواری شخصیت زن می شود

به گزارش خبرنگار مهر از کرمان، حجت الاسلام مختارآبادی صبح سه شنبه در همایش همتایان فرشتگان عفاف را مقدمه رسیدن به حجاب دانست و گفت: عفت و حجاب کف رسیدن به حجاب در جامعه است و امروز مشکل جامعه ما حجاب نیست بلکه عفت و حیاست.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که اگر حیا درست شود مشکل حجاب نیز خود جوش در جامعه حل می شود و اگر حیا در جامعه باشد رفتارها نظامند و قانونمند می شود.

حجت الاسلام مختارآبادی ارتباط انسان با همنوعان را در حیطه اخلاق اجتماعی عنوان کرد و اظهارداشت: عفت و حیا یعی رام کردن شهوات و قرار دادن آنها در مسیر عقلانیت و اگر قوه شهوانی در مهارعقل قرار گیرد جلوی بسیاری از بزهکاری ها و فساد در جامعه گرفته می شود.

وی عفاف و حجاب را حق الله دانست و افزود: پدیده حجاب تنها یک پوشش شخصی نیست بلکه نماد باورها و نماد گزینش افراد است و حجاب مانع حضور در جامعه نیست و خود حجاب مجوزی برای حضور زن در محیط های اجتماعی است.

معاون فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: اگر عفاف و حجاب آگاهانه گزینش شود باعث استواری شخصیت زن می شود و مانع افسردگی روح و روان می شود.