  1. اقتصاد
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

با موافقت هیات واگذاری؛

قیمت فروش 6 شرکت صنعتی تعیین شد

قیمت پایه و شرایط واگذاری سهام 6 شرکت نیروگاه هسا، پتروشیمی تبریز، نیتکو، کاشی گرانیت و کاشی زهره، سردخانه سام و شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش در جلسه گذشته هیئت واگذاری به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست اخیر هیئت واگذاری قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه هسا از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط و قیمت 100 درصد سهام شرکت نیتکو از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بابت رددیون دولت به صورت مستقیم به بانک صادرات به تصویب رسید.

در این جلسه با قیمت پایه و شرایط واگذاری 48.27 درصد سهام شرکت تولید کاشی گرانیت و کاشی لعاب زهره کاشمر از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به بانک تجارت به صورت نقد و اقساط و با انحلالا 73.43 درصد سهام شرکت سردخانه سام از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران به دلیل راکد و غیرفعال بودن موافقت شد.
 
تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 55.59 درصد سهام پتروشیمی تبریز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی و 100 درصد سهام شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هر دو به صورت نقد و اقساط  از طریق فرابورس از دیگر مصوبات جلسه اخیر هیئت واگذاری بود.
کد مطلب 1809515

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها