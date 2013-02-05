قیمت فروش 6 شرکت صنعتی تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست اخیر هیئت واگذاری قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه هسا از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده به صورت نقد و اقساط و قیمت 100 درصد سهام شرکت نیتکو از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بابت رددیون دولت به صورت مستقیم به بانک صادرات به تصویب رسید.

در این جلسه با قیمت پایه و شرایط واگذاری 48.27 درصد سهام شرکت تولید کاشی گرانیت و کاشی لعاب زهره کاشمر از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس بابت رددیون دولت به بانک تجارت به صورت نقد و اقساط و با انحلالا 73.43 درصد سهام شرکت سردخانه سام از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران به دلیل راکد و غیرفعال بودن موافقت شد.

تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 55.59 درصد سهام پتروشیمی تبریز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی و 100 درصد سهام شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هر دو به صورت نقد و اقساط از طریق فرابورس از دیگر مصوبات جلسه اخیر هیئت واگذاری بود.