تیم فوتبال نفت میزبان تیم نساجی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان برای این بازی مهم و حساس که می تواند متضمن حضور دوباره این تیم در صدر جدول و باقی ماندن در کورس قهرمانی باشد تاکتیک های متفاوتی را تدارک دیده است.

این بازی قرار است در روز پنجشنبه 19 بهمن ساعت 14 و 30 دقیقه در ورزشگاه شهید بهنام محمدی برگزار شود. این ورزشگاه که در هر بازی خانگی پذیرای حضور بیش از 15 هزار هوادار پرشور تیم نفت است، به دلیل تشویق و ترغیب 90 دقیقه ای تیم نفت توسط هوادارانش همواره مورد هراس و حسرت رقبا بوده است.



تیم نفت هم اکنون از 18 بازی انجام داده دارای 32 امتیاز است و در رده ی سوم جدول قرار دارد. تیمهای گسترش فولاد تبریز و الوند همدان به ترتیب با 36 و 34 امتیاز در رده اول و دوم جدول قرار دارند.



کسب دهمین پیروزی تیم نفت می تواند امید این تیم برای باقی ماندن در جمع مدعیان قهرمانی لیگ و صعود به لیگ برتر امیدوار تر سازد، راهی دشوار که با بهره بردن از همدلی و وفاق کادر فنی و بازیکنان تیم همراه با هوادارانی متعصب و پرشور برای این تیم دست نیافتنی نیست.



فرزاد حافظی سرمربی تیم نفت در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر ضمن مطلوب عنوان کردن وضعیت تیمش گفت: بازیکنان ما در هر بازی، فارغ از میزبان یا میهمان بودن فقط برای کسب سه امتیاز به میدان می روند.



وی افزود: نتایج حاصل شده در هفته های اخیر موجب ارتقا و بالا آمدن تیم نفت در جدول شده و هواداران مطمئن باشند با همدلی و صمیمیتی که میان اعضای تیم وجود دارد تلاش همه ما شاد کردن دل آنها و کسب نتایج مطلوب و شایسته این حامیان ورزش است.

حافظی تیم نساجی که در رده چهارم جدول قرار دارد را تیمی ریشه دار و قدرتمند توصیف کرد و گفت: برای بازیکنان ما اسم و رسم حریفان مهم نیست و تنها هدف ما کسب سه امتیاز بازی و ماندن در کورس قهرمانی است.