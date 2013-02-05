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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

تیم فوتبال نفت میزبان تیم نساجی مازندران است

تیم فوتبال نفت میزبان تیم نساجی مازندران است

اهواز - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در نوزدهمین هفته مسابقات لیگ دسته یک کشور پنج شنبه این هفته میزبان تیم نساجی مازندران است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان  برای این بازی مهم و حساس که می تواند متضمن حضور دوباره این تیم در صدر جدول و باقی ماندن در کورس قهرمانی باشد تاکتیک های متفاوتی را تدارک دیده است.

این بازی قرار است در روز  پنجشنبه 19 بهمن ساعت 14 و 30 دقیقه در ورزشگاه شهید بهنام محمدی برگزار شود. این ورزشگاه که در هر بازی خانگی پذیرای حضور بیش از 15 هزار هوادار پرشور تیم نفت است، به دلیل تشویق و ترغیب 90 دقیقه ای تیم نفت توسط هوادارانش همواره مورد هراس و حسرت رقبا بوده است.

تیم نفت هم اکنون از 18 بازی انجام داده دارای 32  امتیاز است و در رده ی سوم جدول قرار دارد. تیمهای گسترش فولاد تبریز و الوند همدان به ترتیب با 36 و 34 امتیاز در رده اول و دوم جدول قرار دارند.

کسب دهمین پیروزی تیم نفت می تواند امید  این تیم برای باقی ماندن در جمع مدعیان قهرمانی لیگ و صعود به لیگ برتر امیدوار تر سازد، راهی دشوار که با بهره بردن از همدلی و وفاق کادر فنی و بازیکنان تیم همراه با هوادارانی متعصب و پرشور برای این تیم دست نیافتنی نیست.

فرزاد حافظی سرمربی تیم نفت در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر ضمن مطلوب عنوان کردن وضعیت تیمش گفت: بازیکنان ما در هر بازی، فارغ از میزبان یا میهمان بودن فقط برای کسب سه امتیاز به میدان می روند.

وی افزود: نتایج حاصل شده در هفته های اخیر موجب ارتقا و بالا آمدن تیم نفت در جدول شده و هواداران مطمئن باشند با همدلی و صمیمیتی که میان اعضای تیم وجود دارد تلاش همه ما شاد کردن دل آنها و کسب نتایج مطلوب و شایسته این حامیان ورزش است.
 
حافظی تیم نساجی که در رده چهارم جدول قرار دارد را تیمی ریشه دار و قدرتمند توصیف کرد و گفت: برای بازیکنان ما اسم و رسم حریفان مهم نیست و تنها هدف ما کسب سه امتیاز بازی و ماندن در کورس قهرمانی است.
کد مطلب 1809520

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