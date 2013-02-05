"سر به مهر" نخستین فیلم اجتماعی با بافت دینی است

سعید مستغاثی منتقد سینما و تلویزیون درباره فیلم سینمایی "سر به مهر" ساخته هادی مقدمدوست به خبرنگار مهر گفت: این اثر یکی از اولین فیلمهایی است که مسایل اعتقادی را به سطح زندگی آورده است و نشان میدهد یک باور دینی باعث میشود مسیر اجتماعی یک انسان تغییر پیدا کند.
وی با اشاره به نمایش نابسامانیهای شخصی و نحوه غلبه بر مشکلات اجتماعی در این فیلم، یادآور شد: این اثر فیلمی اجتماعی است که باورهای دینی در محوریت آن قرار دارد. "سر به مهر" نگاهی واقعبینانه به سینمای اجتماعی دارد و باور دینی در بافت فیلم و شات به شات آن تنیده شده است.
مستغاثی با بیان اینکه مقدمدوست به خوبی توانسته از پس این مهم برآید، تصریح کرد: "سر به مهر" دارای فیلمنامهای قوی و کارگردانی خوب است و به شکلی مخاطب را وارد فضای دینی میکند که تماشاگر بیآنکه شعاری بشنود یا متوجه شود، نماز خواندن برایش دغدغه میشود.
این مستندساز اظهار کرد: در این فیلم نقش اصلی که لیلا حاتمی به درستی از پس ایفای آن بر آمده، از مشکلات شخصی عبور میکند و به علت و بنیاد امور میرسد؛ به نوعی که در وجود او ترس از خدا جانشین ترس از بندگان میشود.
مستغاثی تأکید کرد: همچنین دیالوگهای فیلم شیرین و آمیخته با طنز است و تاثیرگذاری خوبی دارد. در واقع برخلاف فیلمهایی که در جشنواره دیدهایم "سر به مهر" دارای ساختار سینمایی است.
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