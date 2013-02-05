"سر به مهر" نخستین فیلم اجتماعی با بافت دینی است

سعید مستغاثی منتقد سینما و تلویزیون درباره فیلم سینمایی "سر به مهر" ساخته هادی مقدم‌دوست به خبرنگار مهر گفت: این اثر یکی از اولین فیلم‎هایی است که مسایل اعتقادی را به سطح زندگی آورده است و نشان می‎دهد یک باور دینی باعث می‎شود مسیر اجتماعی یک انسان تغییر پیدا کند.

وی با اشاره به نمایش نابسامانی‎های شخصی و نحوه غلبه بر مشکلات اجتماعی در این فیلم، یادآور شد: این اثر فیلمی اجتماعی است که باورهای دینی در محوریت آن قرار دارد. "سر به مهر" نگاهی واقع‌بینانه به سینمای اجتماعی دارد و باور دینی در بافت فیلم و شات به شات آن تنیده شده است.

مستغاثی با بیان اینکه مقدم‌دوست به خوبی توانسته از پس این مهم برآید، تصریح کرد: "سر به مهر" دارای فیلمنامه‌ای قوی و کارگردانی خوب است و به شکلی مخاطب را وارد فضای دینی می‏کند که تماشاگر بی‌آنکه شعاری بشنود یا متوجه شود، نماز خواندن برایش دغدغه می‏شود.

این مستندساز اظهار کرد: در این فیلم نقش اصلی که لیلا حاتمی به درستی از پس ایفای آن بر آمده، از مشکلات شخصی عبور می‎کند و به علت و بنیاد امور می‏رسد؛ به نوعی که در وجود او ترس از خدا جانشین ترس از بندگان می‌شود.

مستغاثی تأکید کرد: همچنین دیالوگ‏های فیلم شیرین و آمیخته با طنز است و تاثیرگذاری خوبی دارد. در واقع برخلاف فیلم‏هایی که در جشنواره دیده‎ایم "سر به مهر" دارای ساختار سینمایی است.