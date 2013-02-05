  1. هنر
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

مستغاثی در گفتگو با مهر:

"سر به مهر" نخستین فیلم اجتماعی با بافت دینی است

"سر به مهر" نخستین فیلم اجتماعی با بافت دینی است

سعید مستغاثی "سر به مهر" نخستین ساخته بلند سینمایی هادی مقدم‌دوست را فیلمی اجتماعی دارای کارگردانی، بازی و فیلمنامه قوی خواند که بافت دینی در آن تنیده شده است.

سعید مستغاثی منتقد سینما و تلویزیون درباره فیلم سینمایی "سر به مهر" ساخته هادی مقدم‌دوست به خبرنگار مهر گفت: این اثر یکی از اولین فیلم‎هایی است که مسایل اعتقادی را به سطح زندگی آورده است و نشان می‎دهد یک باور دینی باعث می‎شود مسیر اجتماعی یک انسان تغییر پیدا کند.

وی با اشاره به نمایش نابسامانی‎های شخصی و نحوه غلبه بر مشکلات اجتماعی در این فیلم، یادآور شد: این اثر فیلمی اجتماعی است که باورهای دینی در محوریت آن قرار دارد. "سر به مهر" نگاهی واقع‌بینانه به سینمای اجتماعی دارد و باور دینی در بافت فیلم و شات به شات آن تنیده شده است.

مستغاثی با بیان اینکه مقدم‌دوست به خوبی توانسته از پس این مهم برآید، تصریح کرد: "سر به مهر" دارای فیلمنامه‌ای قوی و کارگردانی خوب است و به شکلی مخاطب را وارد فضای دینی می‏کند که تماشاگر بی‌آنکه شعاری بشنود یا متوجه شود، نماز خواندن برایش دغدغه می‏شود.

این مستندساز اظهار کرد: در این فیلم نقش اصلی که لیلا حاتمی به درستی از پس ایفای آن بر آمده، از مشکلات شخصی عبور می‎کند و به علت و بنیاد امور می‏رسد؛ به نوعی که در وجود او ترس از خدا جانشین ترس از بندگان می‌شود.

مستغاثی تأکید کرد: همچنین دیالوگ‏های فیلم شیرین و آمیخته با طنز است و تاثیرگذاری خوبی دارد. در واقع برخلاف فیلم‏هایی که در جشنواره دیده‎ایم "سر به مهر" دارای ساختار سینمایی است.

کد مطلب 1809525

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