قیمت کتابهای ارائه شده در نمایشگاه گران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله اسماعیلی در بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب مازندران با بیان اینکه کتاب از مواردی بوده که می تواند منشا هدایت بشر باشد، افزود: به ویژه جوانان باید حضور بیشتری در عرصه داشته باشند هرچند که قیمت کتابها بسیار گران است.



وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در ایام الله دهه فجر، تصریح کرد: امام راحل نه تنها احیا کننده دین، بلکه می توان گفت احیا کننده همه ابعاد به ویژه احیاگر عرصه نویسندگی و نویسندگان بودند.



خطیب جمعه محمودآباد ادامه داد: در زمان طاغوت برگزاری چنین نمایشگاههایی جایگاه نداشت و امروز میبینیم به برکت انقلاب اسلامی، نمایشگاه های کتاب در سراسر کشور برگزار می شود.

مسلمانان اهمیت بیشتری به کتاب و کتابخوانی دهند



امام جمعه سرخرود گفت: اگر دین ما دین فرهنگ است که البته ما معتقد به این موضوع هستیم پس مسلمانان باید اهمیت بیشتری به کتاب و کتابخوانی دهند.



حجت الاسلام سیدعلی جباری در بازدید از نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه از سطح مناسبی برخوردار است.



وی ادامه داد:همه مردم را دعوت می کنم از نمایشگاه کتاب بازدید کنند و افزود: تلاش در راستای رشد و ارتقای فرهنگی کشور، اقدامی خداپسندانه است.



راه اندازی نخستین ایستگاه مطالعه مازندران

موسی مشا زمینی، مدیرکل فرودگاههای استان در این مراسم با ابراز خرسندی از افتتاح این ایستگاه در فرودگاه عنوان کرد: این اقدام گام موثری در ارتقا سطح کتابخوانی و ترویج فرهنگ کتاب در میان مردم بوده و چنین ایستگاه هایی بدون شک می توانند منجر به کتابخوان کردن مردم شوند.

محمد اسماعیل امامزاده، مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران گفت: این ایستگاه مطالعه با هدف ترویج کتاب و کتابخوانی و استفاده مردم از کتاب در هر جایی که وقتشان اتلاف می شود طراحی و ساخته شده و انتظار داریم مردم ما با امانت بردن این کتابها برای مطالعه موانست بیشتری با کتاب و کتابخوانی پیدا کنند.

امامزاده گفت: مجموعه 10 هزار 500 جلد کتاب با 15 عنوان متناسب با تمامی رده های سنی در ایستگاه مطالعه فرودگاه قرار داده شد.

همایش شعر کانون ادبی در چالوس

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرسیتان چالوس، از برگزاری همایش شعرکانون ادبی نور و آلاله خبر داد.

رودابه آزادیان افزود: شعر بخشی از ادبیات بوده و ادبیات بی شک یکی از مهمترین رشته های هنر است و هنر شالوده روح انسان و روح انسان با هنر زنده است.

وی افزود: به مناسبت دهه مبارک فجر وهفته وحدت همایشی تحت عنوان شعرکانون ادبی نور و آلاله در کتابخانه بقیه الله چالوس برگزار شد.

روز به یادماندنی کودکان نوشهری

حمیرا پورعلمی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی نوشهر گفت: کتابخانه عمومی وظیفه دانسته در این دهه باشکوه برنامه های جذاب و شادی را در بخش کودک کتابخانه برای کودکان شهرستان انجام دهد.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی نوشهر افزود: در بخش کودک کتابخانه جشن شاد و باشکوهی برگزار و برنامه های جذابی همچون خواندن سرود توسط خود کودکان در کتابخانه اجرا شد.

وی گفت: برگزاری برنامه های نمایش عروسکی و مسابقه اجرای بهترین شعر درباره انقلاب شکوه بخش این ویژه دهه فجر بودند و خاطرات به یاد ماندنی در اذهان کودکان از کتابخانه برجای گذاشت.