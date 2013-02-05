رئیس جدید هیئت والیبال استان کردستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه در مجمع انتخابات هیئت والیبال استان کردستان "عطاالله حیدری" با کسب 11 رای از کل آرا ماخوذه به عنوان رئیس جدید هیئت والیبال استان برای مدت زمان چهار سال آینده انتخاب شد.

گفتنی است "ابوافضل حنیفی"، "عطاالله حیدری" و "آرش آریا نژاد" سه نامزد این مجمع بودند که آرش آریا نژاد انصراف داد ابوافضل حنیفی هم امروز در مجمع و با برگزاری انتخابات تنها شش رای را به خود اختصاص داد و در نهایت حیدری با کسب اکثریت آراء به عنوان رئیس هیئت والیبال کردستان انتخاب شد.

رئیس جدید هیئت والیبال استان کردستان در این مراسم به بیان برنامه های چهار سال آینده پرداخت و گفت: هدف کلی بستر سازی، تقویت و ارتقاء توانمندی های کمی و کیفی والیبال استان است و در راستای رسیدن به این مهم برنامه های متعددی در دستور کار قرار دارد.

عطالله حیدری اظهار داشت: ارتقاء زیر ساخت های موجود استان و افزایش بهره وری، بستر سازی برای ایجاد زیر ساخت های والیبال استان و ارتقاء توانمندی های دانشی، نگرشی و مهارتی مدیریت والیبال استان از جمله برنامه های هیئت والیبال استان است.

وی افزود: ارتقاء توانمندی های علمی و مهارتی مربیان استان، ارتقاء توانمندی های علمی و مهارتی داوران استان و ارتقاء توانمندی های علمی و مهارتی بازیکنان استان از دیگر برنامه های این هیئت است.

رئیس جدید هیئت والیبال استان کردستان در پایان بیان کرد: تعامل و همکاری ورزشکاران، مربیان و اعضای هیئت با یک دیگر، تعامل مناسب با فدراسیون و آموزش و پرورش و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه ورزش والیبال در استان از برنامه های مهم این هیئت است.