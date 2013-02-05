40 درصد عشایر استان البرز در شهرستان کرج حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجرلو با بیان این مطلب ظهر سه شنبه در دومین شورای عشایر شهرستان کرج که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی در سالن غدیر فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: در مجموع در سطح استان البرز 860 خانوار عشایری زندگی می کنند که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات به عشایر شهرستان کرج پیش بینی شده است.



وی افزود: در این راستا در اعتبارات سال جاری شهرستان 800 میلیون ریال برای ارائه خدمات مختلف در حوزه های مختلف؛ شبکه آبرسانی، نگهداری راه ها و سوخت رسانی عشایری اختصاص یافته است.



این مسئول با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه هئیت وزیران تمامی دستگاه های اجرایی ملزم به اختصاص اعتبارات مورد نظر با شرح وظایف و خدمات خود در رابطه با عشایر هستند، خاطر نشان کرد: تاکنون این اعتبارات از سوی دستگاه های اجرایی شهرستان اختصاص نیافته است که باید پیگیری و گزارش آن به فرمانداری کرج ارسال شود.



فعالیت شبکه تعاونی عشایری کرج



معاون برنامه ریزی و اداری و مالی فرماندار کرج در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فعالیت شبکه تعاونی عشایری در این شهرستان می تواند امور مرتبط با عشایر را پیگیری کند، یادآور شد: افزایش تولیدات و ارتقای کیفیت تولیدات دامی و لبنی عشایر از جمله اقداماتی است که توسط این تعاونی در دست اقدام است.



وی گفت: با توجه به اینکه زندگی عشایری وابسته به مرتع و فروش محصولات آنان است باید به گونه ای برنامه ریزی شود که بتوان با همکاری ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان زمینه خدمت رسانی مناسب به آنان فراهم شود.



به گفته آجرلو همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی در رابطه با بهبود خدمات رسانی به عشایر شهرستان می تواند مسئولان را در موضوعات مرتبط با پدافند غیرعامل یاری دهد.