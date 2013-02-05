مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره برق فیروزکوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تودیع و معارفه مدیران اداره برق شهرستان فیروزکوه پیش از ظهر سه شنبه با حضور فرماندار سعید افشارنادری، بهزاد نجفی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان ادارات در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار فیروزکوه ضمن تشکر از زحمات و تلاشهای مجید خانی رئیس سابق و خیر مقدم به علی اکرم منصور کراتی رئیس جدید اداره برق، اظهار داشت: ایام الله دهه فجر و ایثار و فداکاری مردم در سال 57 یادآور پیروزی مردم عزیز اسلامی در آن ایام است و باید به ابعاد و زوایای انقلاب و دستاوردهای انقلاب دلایل و رمز پیروزی و نقش مردم اشاره کرد.

حضور مردم در همه صحنه ها، انقلاب اسلامی را از انقلاب های دیگر منفک می کند

سعید افشارنادری افزود: یکی از موضوعاتی که انقلاب را به انقلابهای دیگر منفک می کند حضور مردم در صحنه بود و در هیچ انقلابی در این حد وسعت مردمی نداشتیم در 22 بهمن حضور اقشار مختلف مردم اعم از روستایی شهری، پیر و جوان این عزم جمعی فقط مختص مردم ایران است و تداوم آن را بعد از 34 سال در راهپیمایی ها و مناسبتهای مختلف می بینیم همه اینها نشانگر این است که مردم نسبت به این انقلاب پایبند هستند از جمله حماسه 9 دی و 22 بهمن نمونه هایی از آن هستند.

وی ادامه داد: اگر رهبری نظام کارآمد نبود چه بسا این ترفندها و توطئه ها ترورها جنگها، ایران هراسی و شیعه هراسی را نمی توانست سرکوب کند، ولی اقتدار رهبران نظام، امام راحل(ره)، رهبر معظم با تدبیر خود آنها را مهار کردند و با همکاری مردم این اغتشاشات راخنثی کردند.

پذیرش مسؤلیت رسم امانتداری و کار برای رضای خداست

این مسئول تصریح کرد: در مبانی مکتبی و اسلامی پذیرش مسئولیت یعنی رسم امانتداری، کار برای رضای خدا و خدمت صادقانه به مردم است، مردم تشخیص می دهند که چه کسی خادم صادق است و چه کسی می خواهد شعار بدهد، همه باید خود را مدیون این مردم بدانیم، چراکه در بر ابر این مردم مسئول هستیم و تا زمانی که مردم مسئولان را بخواهند، باید آنها خدمت کنند.

وی اضافه کرد: شرکت توزیع برق در مهر ماه 86 به عنوان شرکت وابسته به توانیر مسئولیت خرید برق و توزیع انرژی الکتریکی را به عهده گرفته است.

ایران مقام پانزدهم جهان در تولید الکتریکی را دارد

رئیس جدید اداره برق فیروزکوه نیز در این مراسم ضمن تبریک دهه فجر بیان داشت: صنعت برق کشور با همه معضلات و تحریم هایی که به آن فشار آورده است، توانسته در دنیا مقام پانزدهم تولید الکتریکی را داشته باشد.

علی اکبر منصور کراتی افزود: هشت درصد از شبکه های برق فیروزکوه کنترل از راه دور و مانیتوری می شود و این مقدار با توجه به بودجه ای که در اختیار ما قرار خواهد گرفت به بالای 13 تا 15 درصد خواهد رسید و برنامه ها هر هفته ویرایش و به روزرسانی می شود و امروز ایران در زمینه خدمات رسانی با اروپا در یک سطح است.