همایش 500 نفری منتخبان مربیان تربیتی در البرز برگزار می شود

حمید رضا آقا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هفته امور تربیتی و تربیت اسلامی از هشتم اسفند ماه آغاز خواهد شد، اظهار داشت: این همایش با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهد شد و مکان برگزاری نیز به زودی اعلام خواهد شد.

وی در خصوص برنامه هایی اجرایی در این هفته گفت: تجلیل از 30 نفراز مربیان تربیتی، مربیان تربیت بدنی، مشاوران و مربیان بهداشت نمونه و برترمناطق، تجلیل از خانواده های معظم شهیدان امورتربیتی، برگزاری همایش 500نفری منتخبان تربیتی، و .... از جمله مهمترین برنامه های تدارک دیده شده برای این هفته است.

آقا صفری تصریح کرد: هشتم اسفند ماه جاری به نام امور تربیتی، قرآن، عترت و ولایت، نهم اسفند به نام پیشکسوتان و فعالان حوزه تربیت اسلامی، دهم اسفند به نام خانواده و سبک زندگی، 11 اسفندماه نماز جمعه و بهداشت روح و روان، 12 اسفند ماه جاری مشاوره و هدایت تحصیلی، 13 اسفند با نام شهدا و ایثارگران و آخرین روز از هفته امور تربیتی به عنوان امور تربیتی، فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی و حفظ ارزش ها نام گذاری شده است.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد بزرگداشت هفته امورتربیتی و تربیت اسلامی گفت: این هفته فرصت مناسبی برای ارج نهادن به خدمات و تلاش های جهاد گران و دلسوزان جبهه فرهنگی است.