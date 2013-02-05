حجت الاسلام کاظم سپاسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به برکت انقلاب اسلامی، امروز مردم ما بصیرت پیدا کرده و با عزت خود به همه دنیا عزت داده و دستاوردهای زیادی را نیز تقدیم جامعه کرده اند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: یکى از عوامل موفقیت دستگاه هاى اطلاعاتى ما، احساس مسئولیت عمومى مردم نسبت به تحرکات دشمن و آمادگى آنها براى دفاع از مرزهاى انقلاب است و مردم باید هوشیارى اطلاعاتى خود را حفظ کرده و در مقابل تحرک دشمن حساسیت داشته باشند.

حجت الاسلام سپاسی همچنین اذعان داشت: امام خمینی(ره) با رهبری خود به مردم شخصیت دادند و امروز ما به لطف این قدرت، شخصیت و عزت در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تولید استقلال یافته ایم.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران با حضور حماسی و گسترده در این ایام ثابت خواهند کرد که تفکر انقلابی مردم پس از گذشت 34 سال همچنان شکوفاست و با قوت تمام ادامه خواهد داشت.

