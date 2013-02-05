دختران کاراته کار ایران در انتظار حامی مالی

مهناز طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از انجام رقابتهای انتخابی برای شرکت در مسابقات جهانی 2013 اسپانیا که از 68 بازیکن تیم استان، ‌61 کاراته کار توانستند به نشانهای طلا، نقره و برنز دست پیدا کنند.

طالبی با اشاره به اینکه هم اکنون در انتظار اسپانسر مالی هستیم، افزود: حدود چند ماه است که به ارگانها، سازمانها و شرکتهای مختلفی رجوع کردیم که بسیاری قول مساعد دادند اما قول هایشان تاکنون عملی نشده است.

وی افزود: پیش از این نیز در مهر ماه امسال، نونهالان خوزستانی در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته سبک «شیتوریوهانکوریو» بانوان کشور صاحب 61 مدال طلا، نقره و برنز شدند.



به گفته طالبی، در نهایت پس از این مسابقات انتخابی، نفرات برگزیده در اردیبهشت سال 92 به رقابت‌های جهانی اسپانیا اعزام می شوند.



رئیس سبک شیتوریو هانکوریو بانوان در ایران یادآور شد: احتمالا بیش از 70 درصد شرکت کنندگان در مسابقات جهانی اسپانیا از خوزستان باشند که اکثر آنها را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند.





به گزارش مهر، تیر ماه سال آینده تیم کاراته کار بانوان برای شرکت در مسابقات جهانی 2013 اسپانیا عازم آن کشور می شوند.











