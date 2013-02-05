  1. جامعه
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۵

حاشیه دادگاه جنایت مدنی؛

متهم خود را با زورگیران اعدامی مقایسه کرد/ 105 دقیقه تاخیر برای شروع دادگاه

متهم خود را با زورگیران اعدامی مقایسه کرد/ 105 دقیقه تاخیر برای شروع دادگاه

جلسه محاکمه عامل جنایت خیابان شهید مدنی امروز با حاشیه هایی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شروع دادگاه با تاخیری طولانی ، مقایسه حمله به شهروندان و زورگیری از سوی متهم و تاکید رئیس دادگاه برای برخورد با استفاده کنندگان سلاح از مهمترین حاشیه های دادگاه امروز بود.

* قرار بود جلسه دادگاه ساعت 9 و 30 دقیقه صبح برگزار شود که به دلیل تاخیر در انتقال متهم به دادگاه جلسه محاکمه با 105 دقیقه تاخیر آغاز شد.

* در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از خبرنگاران و عکاسان خواست ، عکس و مشخصات شاکیان پرونده منتشر نشود.

*در این جلسه بیش از 50 خبرنگار، عکاس و تصویربردار از رسانه های مختلف حضور داشتند.

* حسین، سعی می کرد در جریان دفاعیاتش خود را آرام و خونسر نشان دهد.

* او همچنین در دفاعیات خود بیشتر بر روی توبه اش و جنون تاکید می کرد.

* شاکیان در این جلسه به تشریح شکایت خود پرداختند و از دادگاه خواستار اشد مجازات برای متهم شدند. برخی شاکیان مدعی شدند حتی زمان ضربه زدن نیز ضارب را ندیده بودند.

* متهم همچنین حرف های پدر و مادرش در جریان تحقیقات درباره اعتیادش را هم تکذیب می کرد.

* در حالی که متهم و کیلش بر روی جنون تاکید داشتند، قاضی صلواتی تاکید کرد پس از دو ماه بررسی های تخصصی ادعای جنون از سوی متخصصان پزشکی قانونی رد شده است.

* حسین در این جلسه خودش را با دو زورگیر اعدام شده مقایسه کرد و آنها را مستحق اعدام دانست اما خودش معتقد بود بی گناه است.

* در پایان جلسه دادگاه رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تاکید کرد، کشیدن سلاح سرد و گرم به قصد سلب آرامش و امنیت مردم محاربه است و دادگاه انقلاب به صورت ویژه به آن رسیدگی می کند.

کد مطلب 1809546

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