متهم خود را با زورگیران اعدامی مقایسه کرد/ 105 دقیقه تاخیر برای شروع دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، شروع دادگاه با تاخیری طولانی ، مقایسه حمله به شهروندان و زورگیری از سوی متهم و تاکید رئیس دادگاه برای برخورد با استفاده کنندگان سلاح از مهمترین حاشیه های دادگاه امروز بود.

* قرار بود جلسه دادگاه ساعت 9 و 30 دقیقه صبح برگزار شود که به دلیل تاخیر در انتقال متهم به دادگاه جلسه محاکمه با 105 دقیقه تاخیر آغاز شد.

* در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از خبرنگاران و عکاسان خواست ، عکس و مشخصات شاکیان پرونده منتشر نشود.

*در این جلسه بیش از 50 خبرنگار، عکاس و تصویربردار از رسانه های مختلف حضور داشتند.

* حسین، سعی می کرد در جریان دفاعیاتش خود را آرام و خونسر نشان دهد.

* او همچنین در دفاعیات خود بیشتر بر روی توبه اش و جنون تاکید می کرد.

* شاکیان در این جلسه به تشریح شکایت خود پرداختند و از دادگاه خواستار اشد مجازات برای متهم شدند. برخی شاکیان مدعی شدند حتی زمان ضربه زدن نیز ضارب را ندیده بودند.

* متهم همچنین حرف های پدر و مادرش در جریان تحقیقات درباره اعتیادش را هم تکذیب می کرد.

* در حالی که متهم و کیلش بر روی جنون تاکید داشتند، قاضی صلواتی تاکید کرد پس از دو ماه بررسی های تخصصی ادعای جنون از سوی متخصصان پزشکی قانونی رد شده است.

* حسین در این جلسه خودش را با دو زورگیر اعدام شده مقایسه کرد و آنها را مستحق اعدام دانست اما خودش معتقد بود بی گناه است.

* در پایان جلسه دادگاه رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تاکید کرد، کشیدن سلاح سرد و گرم به قصد سلب آرامش و امنیت مردم محاربه است و دادگاه انقلاب به صورت ویژه به آن رسیدگی می کند.