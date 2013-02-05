.به گزارش خبرنگار مهر،هفته دهم دور برگشت مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر ایران، جام "سردار سرلشگر شهید حسن طهرانی مقدم" روز چهارشنبه 18 بهمن ماه با برگزاری شش دیدار در شهرهای یزد، تهران، آمل، تبریز، کرج و کاشان پیگیری خواهد شد.

بازیکنان تیم والیبال سایپا نایب قهرمان شش دوره لیگ برتر در شرایطی این هفته در سالن انقلاب کرج میزبان آلومینیوم المهدی هستند که می دانند برای حضور در مرحله پلی آف حتما باید این تیم را شکست دهند.

نارنجی پوشان والیبال سایپا در حال حاضر با 37 امتیاز در رتبه چهارم جدول لیگ برتر قرار دارند و شهرداری ارومیه نیز با همین امتیاز در رتبه پنجم و در تعقیب آنان است. شهرداری ارومیه این هفته در یزد با تیم بحران زده پیشگامان مسابقه دارد و پیروزی بر این تیم برای ارومیه به دور از انتظار نیست.

بنابراین تیم والیبال سایپا برای حفظ جایگاه چهارمی خود باید المهدی را از پیش رو بردارد که رسیدن به این هدف غیرممکن نیست، زیرا شاگردان فرهاد نفرزاده که هفته گذشته در مشهد مقدس موفق به شکست میزان خراسان شدند از نظر روحی و روانی در شرایط بسیار مناسبی قرار دارند. از سوی دیگر فرصت جبران شکست دور رفت در این دیدار خانگی انگیزه خاصی به جوانان نارنجی پوش والیبال البرز می دهد.

آلومینیوم المهدی که در لیگ برتر والیبال سال جاری نخستین حضور خود در جمع باشگاه های برتر کشور را تجربه می کند در 20 مسابقه خود 10 شکست و 10 پیروزی به دست آورده است، این تیم در حال حاضر با 26 امتیاز یعنی 11 امتیاز کمتر از سایپا در رتبه نهم جدول لیگ برتر والیبال قرار دارد و نه امکان صعود به مرحله پلی آف دارد و نه خطر سقوط به دسته یک، بنابراین انگیزه زیادی نیز برای کسب پیروزی ندارد.

به نظر می رسد که کسب رتبه های میانی جدول و امکان حضور مجدد در لیگ برتر والیبال، عملکرد قابل قبولی برای نخستین حضور والیبال بندرعباس در لیگ برتر است.

تیم والیبال سایپا در صورت پیروزی بر نماینده بندرعباس، در هفته پایانی دور رفت لیگ برتر والیبال مرحله گروهی مسابقات کار چندان مشکلی مقابل جواهری گنبد قعرنشین نخواهد داشت.

آلومینیوم تیم سختکوشی است

فرهاد نفرزاده سرمربی تیم والیبال سایپای البرز در خصوص این دیدار به خبرنگار مهر گفت: امسال تیمی را مهیای مسابقات کردیم که نسبت به سال گذشته تغییرا ت زیادی راداشت وخیلی از کارشناسان شانسی را برای سایپا در جمع مدعیان نمی دیدند با این حال به لطف همدلی بازیکنان وکادر فنی وحمایت خوب البرزی ها توانستیم در این رقابتها به نتایج خوبی برسیم وخود را در جمع مدعیان صعود به دور دوم بازی ها قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد:دوبازی پایانی ما در برابر آلومینیوم وجواهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است وچنانچه هوشیار باشیم وخطای کمتری را مرتکب شویم می توانیم مجوز صعود به دوردوم بازی ها را کسب کنیم .

سرمربی نارنجی پوشان نماینده هرمزگان را تیمی کوشا وبا اراده توصیف کرد وگفت:به طور قطع بازی اسانی در برابر این تیم نخواهیم داشت اما این امید رادارم تا با همت بازیکنان حمایت مردم خوب کرج در این دیدارخانگی به نتیجه مطلوب برسیم

عملکرد سایپا در این فصل فراتر از انتظار بوده است

عبدالعلی پیر محمدی رییس هیئت والیبال استان البرز واز پیشکسوتان والیبال کشور نیز در ارتباط با این بازی به خبرنگار مهر گفت:سایپا برخلاف تصورات ابتدای فصل تا اینجای بازی ها بسیار پرفروغ ظاهر شده ودر حد بضاعت خود به نتایج خوبی رسیده که این اتفاق از دید من یک دستاورد بزرگ برای این باشگاه محسوب می شود.

وی تصریح کرد:دودیدار پایانی سایپا مقابل آلومینیوم وجواهری گنبد حکم مرگ وزندگی را برای این تیم دارد ونارنجی پوشان باید هوشیار باشند تا در این بازی ها اسیر اشتباهات و خطاهای بازی های گذشته نشوند.

پیرمحمدی تصریح کرد:به طور قطع کادر فنی سایپا تمهیدات لازم رابرای این دیدار درنظر گرفته وبا شناخت کامل به دیدار نماینده هرمزگان می رود.