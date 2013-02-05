۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۴۱

قلیچداراوغلو :

ایده پیوستن ترکیه به سازمان همکاری شانگهای اشتباه است

رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه، ایده نخست وزیر این کشور برای پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی شانگهای را اشتباه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از"حریت"چاپ ترکیه ، "کمال قلیچداراوغلو"رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه ایده دولت این کشور برای پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی شانگهای را ایده ای نامناسب و متضاد خواند.

کمال قلیچدار اوغلو گفت : ایده پیوستن به سازمان همکاری اقتصادی شانگهای ایده ای نادرست است، زیرا ما به غرب رو آورده ایم، نه شرق و از سال 1071 رویکرد ما به سوی غرب بوده است.

نخست وزیر ترکیه پس از ناامید شدن از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، تمایل خود را به پیوستن ترکیه به سازمان همکاری  شانگهای اعلام کرده بود. 

