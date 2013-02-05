تحصیل 250 هزار دانشجو در مراکز آموزش عالی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور ظهر سه شنبه در جمع کارشناسان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی مازندران اظهار داشت: سهم مازندران در ارتقای آموزش عالی بسیار بالا بوده و امروز بیش از 250 هزار نفر دانشجو در 120 مرکز آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.

وی بر ضرورت ارتقای کیفیت شاخص های آموزش عالی استان در کنار افزایش کمی آموزش عالی و دانشجویی تأکید کرد و افزود: ارتقای وضعیت آموزشی، اداری و مالی، دانشجویی و فرهنگی در تمامی زیرنظام های آموزش عالی ضرورت جدی است.

رئیس بزرگترین مرکز آموزش عالی استان با اشاره به اجرای طرح آمایش آموزش عالی در مازندران بیان داشت: براساس نتایج حاصله، سهم زیر نظام های آموزش عالی، مقاطع تحصیلی اعم از کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، سهم گروههای تحصیلی و گروههای آموزش مشخصکه باید بر اساس نتایج بدست آمده عمل شود.

احمدپور ضمن با اهمیت برشمردن برگزاری کارگاههای آموزشی برای کارشناسان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، بر استمرار این کارگاهها و نشست ها به منظور دستیابی به اهداف آموزش عالی مازندران و تحول در بدنه کارشناسی بخش های مالی، دانشجویی، فرهنگی و آموزشی دانشگاهها و موسسات تاکید کرد.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی در طول 34 سال عمر نظام اسلامی برنامه ها و توطئه های زیادی را برای براندازی نظام پیاده کردند افزود: جنگ تحمیلی هشت ساله یکی از این توطئه ها بود که با رشادت ها و شجاعت های مردم و جوانان و رهبری مسئولان نظام منجر به پیروزی ملت ایران شد.

رئیس دانشگاه مازندران بیان داشت: این پیروزی در حقیقت پیروزی برحق ملت ایران بر لشکر کفر به سرکردگی صدام بود که ادعا می کرد ظرف مدت 3 روز از شروع جنگ، در تهران سخنرانی خواهد کرد.