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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۷

حمیدی فر:

اقتصاد مقاومتی تبیین الگوی درست مصرف در مقابله با توطئه دشمن است

اقتصاد مقاومتی تبیین الگوی درست مصرف در مقابله با توطئه دشمن است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی سنندج اقتصاد مقاومتی را تبیین الگوی درست مصرف در مقابله با توطئه دشمن دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حمیدی فر ظهر سه شنبه در همایش بسیج اصناف به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی تبیین درست الگوهای مصرفی بین مصرف کنندگان در زمان استفاده دشمن از حربه جنگ اقتصادی برای ناکامی توطئه دشمن است.

وی افزود: بازاریان نقش بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند و حمایت آنها از انقلاب اسلامی بسیار ارزشمند و مثمر ثمر بود.

رئیس مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی سنندج با اشاره به نقش به سزای بازارایان در تحقق انقلاب اسلامی گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بزرگی نصیب کشور شد که بازاریان به عنوان یکی از بزرگترین حامیان انقلاب و قشر درگیر در براندازی حکومت استبدادی باید از این دستاوردها حمایت کنند.

حمیدی فر اعلام کرد: انقلاب حقیقت جاوید و زنده طلایه دار اهتزاز پرچم اسلام در جهان است و خود نیز سرآغاز حاکمیت ملی و مردمی است.

وی در پایان بیان کرد: بازیابی ایران با انقلاب مردمی سال 57 این کشور را سردمدار مبارزه علیه نابرابری و ستم در جهان است و آرمان های آن قابل احترام و ارزشمند است.

لازم به ذکر است همایش بسیج اصناف در شهر سنندج و با حضور مسئولان و اصنافیان این شهر به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار شد.

کد مطلب 1809557

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