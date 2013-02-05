988 متخلف اداری در منطقه چهار کشور به مراجع قضایی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عابدی پیش از ظهر سه شنبه در همایش نقش نخبگان و شوراها در ارتقاء نظام سلامت اداری در تالار فجر همدان با بیان اینکه از فرایندهای هر حکومت نظارت است، افزود: وجود دستگاه های نظارتی باعث ایجاد اعتماد مردمی و عمومی می شود.

وی درباره عملکرد بازرسی منطقه چهار گفت: در سه سال اخیر ستاد منطقه چهار بازرسی کل کشور 37 هزار و 237 گزارش بازرسی انجام و برای منطقه ارسال کرده است.

وی ادامه داد: میزان گزارش های بازرسی انجام شده در 10 ماهه امسال نیز 548 مورد بوده است.

رئیس بازرسی غرب کشور در همدان با بیان اینکه در سه سال اخیر هزار و 157 پرونده تخلف اداری رسیدگی شده است، اضافه کرد: در 10 ماهه اخیر 468 پرونده گزارش و رسیدگی شد.

وی بیان کرد: در سه سال اخیر 490 گزارش و در مدت 10 ماهه امسال 180 گزارش به دستگاه ها ارسال شده است.

وی عنوان کرد: از سال شروع فعالیت 988 نفر و در 10 ماهه امسال 330 نفر به مراجع قضایی برای رسیدگی به تخلفات اداری آنها در سطح منطقه معرفی شدند.

عابدی یادآور شد: استفاده از ظرفیت های شوراها، بازرسان افتخاری، تشکل های مردمی و نخبگان حلقه نظارتی را تکمیل می کند.

معاون بنیاد نخبگان استان همدان نیز درباره نقش نخبگان در ارتقا سلامت اداری گفت: سیستمی که دارای دقت و صحت باشد از سلامت برخوردار است و بر این اساس می توان عنوان کرد که هدفمند عمل کرده است.

علی پرنیان افزود: حضور نخبگان در سازمان ها و سیستم اداری باعث می شود که با تفکر دست آنها راه حل بهینه ای در سیستم پیاده شود و با طی مسیر کوتاه، انرژی کمتری صرف شود.

جواد صدیق نیز به عنوان یکی از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب از مسئولان خواست قدر این انقلاب را بدانند و شکرگذاری کنند و کاری انجام ندهند که ثمرات انقلاب از بین برود.