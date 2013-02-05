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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

عابدی:

988 متخلف اداری در منطقه چهار کشور به مراجع قضایی معرفی شدند

988 متخلف اداری در منطقه چهار کشور به مراجع قضایی معرفی شدند

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس بازرسی غرب کشور در همدان گفت: در مدت سه سال فعالیت اخیر سازمان بازرسی منطقه چهار، 988 نفر برای رسیدگی به تخلفات اداری در سطح منطقه به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عابدی پیش از ظهر سه شنبه در همایش نقش نخبگان و شوراها در ارتقاء نظام سلامت اداری در تالار فجر همدان با بیان اینکه از فرایندهای هر حکومت نظارت است، افزود: وجود دستگاه های نظارتی باعث ایجاد اعتماد مردمی و عمومی می شود.

وی درباره عملکرد بازرسی منطقه چهار گفت: در سه سال اخیر ستاد منطقه چهار بازرسی کل کشور 37 هزار و 237 گزارش بازرسی انجام و برای منطقه ارسال کرده است.

وی ادامه داد: میزان گزارش های بازرسی انجام شده در 10 ماهه امسال نیز 548 مورد بوده است.

رئیس بازرسی غرب کشور در همدان با بیان اینکه در سه سال اخیر هزار و 157 پرونده تخلف اداری رسیدگی شده است، اضافه کرد: در 10 ماهه اخیر 468 پرونده گزارش و رسیدگی شد.

وی بیان کرد: در سه سال اخیر 490 گزارش و در مدت 10 ماهه امسال 180 گزارش به دستگاه ها ارسال شده است.

وی عنوان کرد: از سال شروع فعالیت 988 نفر و در 10 ماهه امسال 330 نفر به مراجع قضایی برای رسیدگی به تخلفات اداری آنها در سطح منطقه معرفی شدند.

عابدی یادآور شد: استفاده از ظرفیت های شوراها، بازرسان افتخاری، تشکل های مردمی و نخبگان حلقه نظارتی را تکمیل می کند.

معاون بنیاد نخبگان استان همدان نیز درباره نقش نخبگان در ارتقا سلامت اداری گفت: سیستمی که دارای دقت و صحت باشد از سلامت برخوردار است و بر این اساس می توان عنوان کرد که هدفمند عمل کرده است.

علی پرنیان افزود: حضور نخبگان در سازمان ها و سیستم اداری باعث می شود که با تفکر دست آنها راه حل بهینه ای در سیستم پیاده شود و با طی مسیر کوتاه، انرژی کمتری صرف شود.

جواد صدیق نیز به عنوان یکی از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب از مسئولان خواست قدر این انقلاب را بدانند و شکرگذاری کنند و کاری انجام ندهند که ثمرات انقلاب از بین برود.

کد مطلب 1809559

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