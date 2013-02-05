الگوسازی برای دیگر ملت ها دستاورد جهانی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث رمضان زاده ظهر سه شنبه در همایش بسیج و اصناف اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران عزت و احترام کافی را به ایران بخشید و دستاوردهای عظیمی در تمامی حوزه ها داشت.

وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی و جنگ با دشمن در نتیجه خنثی کردن توطئه های اقتصادی هیمنه و ابهت استکبار جهانی را در هم می شکند و یک الگوی مناسب و موفق برای ملت های مستضعف در یوغ دشمن است.

فرمانده یگان حفاظت فرودگاه های استان کردستان افزود: ایران اسلامی بعد از انقلاب اسلامی جبهه تقویت و توانبخشی برای احذاب سیاسی جهان بود و در راستای همگرایی امت اسلامی در مسیر گام برداشتن علیه استکبار و ظلم تمام تلاش خود را انجام داده است.

رمضانی زاده با بیان اینکه الگوی بیداری اسلامی نتیجه حرکت های رو به جلوی جمهوری اسلامی است که توانست نهضت های آزادیبخش را به خودباوری علیه استکبار برساند، ادامه داد: دفاع از آرمان های فلسطین و جهانی سازی این آرمان ها، احیاء امت اسلامی و کمک آشکار فکری به تحقق نهضت های بیدار جهان از اهداف جهانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از تحقق و شکل گیری نظام و حاکمیت اسلامی است.

وی اعلام کرد: دشمن برای براندازی انقلاب اسلامی جنگ نرم، جنگ سخت و نیمه سخت را به کار برد و در حال حاضر جنگ نرم و جنگ اقتصادی گزینه کاربردی دشمن برای انقلاب است و این نشان دهند ادامه جنگ با تمام قوا دشمن علیه انقلاب است که با استفاده از نیروی برتر ایمان، خون و فریاد مظلومانه و برحق این مردم علیه کفر، شمشیر و گلوله دشمن است و تا قبول برحق توان و قدرت نظامی و عظمت ایران بر همگان پابرجا است.

فرمانده یگان حفاظت فرودگاه های استان کردستان عنوان کرد: پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی توسط مسئولان و حذف اضافات بر احتیاج مردم نیاز به واردات را کاهش می دهد و در حقیقت تغییر و اصلاح فرهنگ هزینه های پنهان الگوی مناسب از مصرف را محقق و نهادینه می کند.

رمضان زاده افزود: اصناف همیشه و در تمامی برهه ها از آغاز تاکنون انقلاب اسلامی ایران نقش پرنگی در اقتصاد مقاومتی ایفا کردند و حضور آنها جزء پایه های اولیه براندازی حکومت شاهنشاهی بود.

وی در پایان یادآور شد: پیام انقلاب اسلامی ایران مغایر با نفس وجودی استکبار و این خود بهترین دلیل برای دشمنی با این انقلاب مردمی توسط غرب است که تمام نیروهای خود را در راستای ناتوان ماندن انقلاب به کار برده است.

گفتنی است این همایش با حضور مسئولان و اصناف شهر سنندج به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار شد.