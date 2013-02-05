اعلام وصول طرح قانونی انتقال پایتخت در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز دو طرح را اعلام وصول کرد.



سبحانی نیا گفت: طرح قانونی انتقال پایتخت که به امضای تعداد زیادی از نمایندگان رسیده است به صورت عادی اعلام وصول می شود.



وی گفت : همچنین طرح عادی صدور چک نیز که به امضای تعدادی از نمایندگان رسیده است اعلام وصول می شود.

