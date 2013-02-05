  1. سیاست
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

اعلام وصول طرح قانونی انتقال پایتخت در مجلس

اعلام وصول طرح قانونی انتقال پایتخت در مجلس

طرح قانونی انتقال پایتخت در جلسه علنی امروز مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز دو طرح را اعلام وصول کرد.

سبحانی نیا گفت: طرح قانونی انتقال پایتخت که به امضای تعداد زیادی از نمایندگان رسیده است به صورت عادی اعلام وصول می شود.

وی گفت : همچنین طرح عادی صدور چک نیز که به امضای تعدادی از نمایندگان رسیده است اعلام وصول می شود.
 

کد مطلب 1809567

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها