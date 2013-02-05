نخستین شعبه پست بانک روستایی استان همدان در ملایر راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح نخستین شعبه پست بانک روستایی استان همدان پیشرفت امروز در دورترین نقاط روستایی در طرح‌های عمرانی و خدماتی را از نعمت‌های انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: بیشتر این خدمات در دولت نهم و دهم انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه روستای اسلام آباد به دلیل وسعت و جمعیت در تقسیمات کشوری بزودی به شهر تبدیل خواهد شد، بیان داشت: نخستین شعبه پست بانک روستایی استان همدان در روستای اسلام آباد ملایر افتتاح می‌شود که برای این طرح 60 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

مدیر شعب پست بانک استان همدان نیز از فعالیت 440 دفتر آی سی تی در استان همدان خبر داد و افزود: از این تعداد 71 دفتر در شهرستان ملایر فعال است.

فرشید تولایی اظهار داشت: شعبه های مستقل روستایی در راستای گسترش سیاست‌های جمهوری اسلامی و ارائه خدمات بانکی در دورترین نقاط کشور ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 10 دفتر روستایی در کشور مجهز به خدمات بانکی هستند، افزود: با فعالیت این شعبه، اهالی روستای اسلام آباد از این امکانات استفاده مناسب خواهند کرد.

مدیر شعب پست بانک استان همدان گفت: مردم می توانند خدماتی چون افتتاح حساب های قرض الحسنه، جاری، کوتاه مدت، پرداخت قبوض و صدور کارت های اعتباری را در این دفاتر انجام دهند.